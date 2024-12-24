В Одесской области трое детей отравились неизвестным веществом: подробности трагедии

Мать детей, старшему из которых было 7 лет, обнаружила их в тяжелом состоянии и быстро вызвала скорую помощь. Медики пытались спасти малышей, но ничего не смогли сделать.

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В Одесской области неизвестным веществом отравились две девочки возрастом 3 и 5 лет и их 7-летний брат. Трагедия случилась дома, когда 30-летняя мать детей занималась домашними делами, рассказали в полиции региона.

Изначально женщина заметила, что ее дети после употребления вещества находятся в тяжелом состоянии и вызвала скорую помощь. Медики приехали, диагностировали отравление неизвестным веществом и попытались спасти малышей, но было уже поздно.

Далее вызвали правоохранителей, следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 с примечанием "несчастный случай", ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) и ч. 1 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых, сильнодействующих веществ/лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины.

В полиции до сих пор устанавливают все обстоятельства смерти детей. Другие подробности произошедшего неизвестны

Напомним, в Нигерии женщина добавила яд в суп и подала его бывшему парню — так она решила отомстить после разрыва отношений. Однако мужчина угостил супом четырех друзей и все пятеро умерли от отравления.

В американском штате Мэриленд мужчина принес на работу домашнюю еду, что привело к массовому пищевому отравлению. Он угостил коллег блюдом из морепродуктов.