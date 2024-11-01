Подала горячей: женщина использовала для мести "бывшему" суп и случайно убила 4 человек

Члены семьи удивились, что двое братьев и их друзья долго не выходят из комнаты. Один из родственников пошел проверить, все ли в порядке, и обнаружил пять тел.

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В штате Эдо на севере Нигерии загадочно умерли четверо мужчин и одна женщина. Деталями поделились 30 октября в местном издании Daily Post.

Сообщается, что тела пяти человек нашли в комнате, и они умерли при подозрительных обстоятельствах. Двое жертв были братьями, все остальные — их друзьями.

Члены семьи заметили, что компания не выходит из комнаты, и один из них решил пойти проверить. Родственник нашел бездыханные тела.

В полиции подтвердили смерть пяти человек. В ведомстве заявили, что продолжается расследование. В СМИ со ссылкой на источник сообщили, что правоохранители подозревают пищевое отравление, ведь не обнаружили следов нападения.

В Daily Star 31 октября передали, что убийство было местью и единственной жертвой должен был стать один человек.

Источники рассказали журналистам, что молодая женщина добавила яд в перечный суп и подала его своему бывшему парню. Смерть должна была стать местью после разрыва отношений.

Однако все пошло не по плану, когда мужчина, не зная о яде, угостил супом четырех своих друзей. В результате от отравления умерли все пятеро.

Отмечается, что злоумышленницу уже задержали и взяли под стражу. Другие источники утверждают, что смерть пяти человек была связана с дымом от генератора.

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