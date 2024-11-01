Автобус сбил мужчину, но он встал и пошел дальше в любимый паб (видео)

История британца Саймона Смита в очередной раз стала вирусной в интернете. Несмотря на досадный эпизод с ДТП в далеком 2017 году, он продолжает посещать любимый паб, где его насмерть едва не сбил двухэтажный автобус.

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В британском городе Рединг мужчина шел по улице, как вдруг в него въехал двухэтажный автобус. Однако пострадавший быстро встал, будто ничего не произошло и пошел в паб, который был в нескольких метрах от места ДТП. Видео с этим инцидентом разместила популярный блогер в X под ником Figen, которое за двое суток набрало почти 9 млн просмотров.

"Мужчина, которого сбил автобус и он тут же встал, пойдя в паб — просто сила! Пиво очень важно!", — написала пользователька.

Сообщение пользователя Fixen

Эта история снова стала вирусной в интернете, хотя она произошла еще в 2017 году. Тогда этот эпизод стал очень известным в Великобритании и в англоязычных странах.

В тот субботний день 24 июня, 53-летний Саймон Смит шел к своему любимому пабу "Фиолетовая Черепаха" (Purple Turtle). Вдруг в него сзади въехал двухэтажный автобус, за рулем которого был 41-летний Шейд Дауда Сенгор. В результате происшествия, господин Смит быстро поднялся и спокойно продолжил свой путь к "Фиолетовой Черепахе", до которой было несколько шагов от места происшествия.

Водитель быстро побежал на помощь мужчине, чтобы спросить нужна ли ему помощь. Однако мужчина заверил, что с ним все в порядке, но владелец паба настоял вызвать скорую. Медики при осмотре обнаружили гематомы и подозрения на переломы, после чего Саймона Смита забрали в больницу. Там врачи обнаружили у пострадавшего переломы плеча и ребер, а также внутреннее кровотечение.

Репортаж BBC о ДПТ возле паба "Фиолетовая Черепаха" (видео от 27 июня 2017 года)

В феврале 2018 года журналисты BBC сообщили, что во время слушаний стало известно, что Шейд Дауд Сенгор имел четырехлетний стаж водителя, не справился с управлением и въехал в пешехода. Сам подозреваемый заявил, что потерял контроль над автобусом, и пытался избежать ДТП. Однако прокурор во время судебного следствия отметил, что Сенгор в панике "нажал вместо тормозов педаль газа" и пытался "на полном ходу, едя дальше" избежать столкновения, но не успел.

Несмотря на то, что водитель признал свою вину частично, и ДТП было признано "несчастным случаем", его приговорили к восьми месяцам тюрьмы с отсрочкой наказания на один год. Также Сенгору присудили более 250 часов общественных работ и лишили водительских прав сроком на 24 месяца.

После того злосчастного ДТП, сам господин Саймон Смит продолжает ходить в любимый паб "Фиолетовая Черепаха" и говорит, что до сих пор наслаждается любимыми сортами пива.

Напомним, Фокус сообщал, пенсионерка в Великобритании перепутала педали и въехала машиной в дом соседки. Кадры с места аварии разошлись по соцсетям после того, как их опубликовал популярный британский телеведущий Джереми Вайн.

Также мы писали, как 60-летнего водителя из британского Саутгемптона переехал собственный автомобиль. Оказалось, что пострадавший выпал из Audi A8 2013 года выпуска, после чего машина не остановилась и сбила его.