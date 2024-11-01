Автобус збив чоловіка, але він встав і пішов далі до улюбленого пабу (відео)

Історія британця Саймона Сміта вкотре стала вірусною в інтернеті. Попри прикрий епізод з ДТП у далекому 2017 році, він продовжує відвідувати улюблений паб, де біля нього чоловіка насмерть ледь не збив двоповерховий автобус.

Related video

У британському місті Рединг чоловік йшов вулицею, аж раптом в нього в'їхав двоповерховий автобус. Однак постраждалий швидко підвівся, ніби нічого не сталося і пішов до пабу, який був в кількох метрах від місця ДТП. Відео з цим інцидентом розмістила популярна блогерка в X під ніком Figen, яке за дві доби набрало майже 9 млн переглядів.

"Чоловік, якого збив автобус і він тут же встав, пішовши у паб — просто сила! Пиво дуже важливе!", — написала користувачка.

Допис користувачки Fixen

Ця історія знову стала вірусною в інтернеті, хоча вона сталася ще у 2017 році. Тоді цей епізод став дуже відомим у Великій Британії та в англомовних країнах.

Того суботнього дня 24 червня, 53-річний Саймон Сміт йшов до свого улюбленого пабу "Фіолетова Черепаха" (Purple Turtle). Аж раптом в нього позаду в'їхав двоповерховий автобус, за кермом якого був 41-річний Шейд Дауда Сенгор. Внаслідок пригоди, пан Сміт швидко підвівся та спокійно продовжив свій шлях до "Фіолетової Черепахи", до якої було кілька кроків від місця пригоди.

Водій швидко побіг на допомогу чоловіку, аби спитати чи потрібна йому допомога. Однак чоловік запевнив, що з ним все в порядку, та власник пабу наполіг викликати швидку. Медики під час огляду виявили гематоми та підозри на переломи, після чого Саймона Сміта забрали до лікарні. Там лікарі виявили у постраждалого переломи плеча та ребер, а також внутрішню кровотечу.

Репортаж BBC про ДПТ біля пабу "Фіолетова Черепаха" (відео від 27 червня 2017 року)

У лютому 2018 року журналісти BBC повідомили, що під час слухань стало відомо, що Шейд Дауд Сенгор мав чотирирічний стаж водія, не впорався з керуванням та в'їхав у пішохода. Сам підозрюваний заявив, що втратив контроль над автобусом, і намагався уникнути ДТП. Однак прокурор під час судового слідства зазначив, що Сенгор у паніці "натиснув замість гальм педаль газу" і намагався "на повному ходу, їдучи далі" уникнути зіткнення, але не зміг.

Попри те, що водій визнав свою вину частково, і ДТП було визнано "нещасним випадком", його засудили до восьми місяців тюрми з відтермінуванням покарання на один рік. Також Сенгору присудили понад 250 годин громадських робіт та позбавили водійських прав терміном на 24 місяці.

Після тієї злощасної ДТП, сам пан Саймон Сміт продовжує ходити до улюбленого пабу "Фіолетова Черепаха" і каже, що досі насолоджується улюбленими сортами пива.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, пенсіонерка у Великій Британії переплутала педалі та в'їхала машиною у будинок сусідки. Кадри з місця аварії розійшлися соцмережами після того, як їх опублікував популярний британський телеведучий Джеремі Вайн.

Також ми писали, як 60-річного водія з британського Саутгемптона переїхав власний автомобіль. Виявилося, що потерпілий випав з Audi A8 2013 року випуску, після чого машина не зупинилась й збила його.