Їхав заднім ходом без водія: 60-річного чоловіка збив власний автомобіль (відео)

Потерпілий випав з транспортного засобу та вдарився об жовтий ящик для піску. Очевидці згадують, що почули гучний звук удару поблизу своїх будинків.

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60-річного водія з Саутгемптона (Велика Британія) переїхав власний автомобіль з автоматичною коробкою передач. Потерпілий випав з Audi A8 2013 року випуску, після чого машина не зупинилась й збила його, пише видання Daily Mail.

На опублікованих кадрах, знятих камерою відеоспостереження, можна побачити, як срібляста Audi з відчиненими дверима з’їжджає з дороги на узбіччя. Раптом водій випадає з транспортного засобу та вдаряється в жовтий ящик для піску, а потім потрапляє під колеса своєї ж автівки.

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Після цього машина вартістю майже 19 тисяч доларів продовжила їхати по траві в напрямку пішохідної доріжки, якою за кілька хвилин до інциденту йшли до школи діти та батьки. Згодом Audi все ж таки зупинилась, зіштовхнувшись з металевою огорожею.

Правоохоронці повідомили, що аварія сталась у четвер, 21 березня, близько 9-ї години ранку (за місцевим часом). Внаслідок наїзду 60-річний потерпілий отримав серйозні травми, але вони не смертельні. Британця оперативно доставили до лікарні.

Очевидці згадують, що почули гучний звук удару поблизу своїх будинків.

"Сьогодні вранці я була удома й почув сильний вибух. Спершу подумала, що це від сусідів зверху, тож не надала особливого значення. Лишень шум ззовні привернув мою увагу. Коли побачила, що сталося, то вирішила перевірити камери відеоспостереження", — розповідає сусідка, яка попросила не розголошувати свого імені.

Прессекретар місцевої поліції також підтвердив факт ДТП. Розслідування цього інциденту триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як 14-річна австралійка Іззі Міллер з Нового Південного Уельсу героїчно зупинила неконтрольований автобус зі школярами поблизу заправки. Дівчинка випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія. Усвідомивши усі можливі ризики, вона почала діяти рішуче.

Крім того, схожий на регулювальника дорожнього руху чоловік захоплено танцював посеред перехрестя в Нью-Йорку (США) й став свідком зіткнення двох автомобілів.