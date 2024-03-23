Ехал задним ходом без водителя: 60-летнего мужчину сбил собственный автомобиль (видео)

Пострадавший выпал из транспортного средства и ударился в желтый ящик для песка. Очевидцы вспоминают, что услышали громкий звук удара вблизи своих домов.

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60-летнего водителя из Саутгемптона (Великобритания) переехал собственный автомобиль с автоматической коробкой передач. Пострадавший выпал из Audi A8 2013 года выпуска, после чего машина не остановилась и сбила его, пишет издание Daily Mail.

На опубликованных кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как серебристая Audi с открытыми дверьми съезжает с дороги на обочину. Вдруг водитель выпадает из транспортного средства и ударяется в желтый ящик для песка, а затем попадает под колеса своей же машины.

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После этого авто стоимостью почти 19 тысяч долларов продолжило ехать по траве в направлении пешеходной дорожки, по которой за несколько минут до инцидента шли в школу дети и родители. Затем Audi все же остановилась, столкнувшись с металлическим ограждением.

Правоохранители сообщили, что авария произошла в четверг, 21 марта, около 9 часов утра (по местному времени). В результате наезда 60-летний пострадавший получил серьезные травмы, но они не смертельные. Британца оперативно доставили в больницу.

Очевидцы вспоминают, что услышали громкий звук удара вблизи своих домов.

"Сегодня утром я была дома и услышала сильный взрыв. Сначала подумала, что это от соседей сверху, поэтому не придала особого значения. Только шум извне привлек мое внимание. Когда увидела, что произошло, то решила проверить камеры видеонаблюдения", — рассказывает соседка, попросившая не разглашать своего имени.

Пресс-секретарь местной полиции также подтвердил факт ДТП. Расследование этого инцидента продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал, как 14-летняя австралийка Иззи Миллер из Нового Южного Уэльса героически остановила неконтролируемый автобус со школьниками вблизи заправки. Девочка случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя. Осознав все возможные риски, она начала действовать решительно.

Кроме того, похожий на регулировщика дорожного движения мужчина увлеченно танцевал посреди перекрестка в Нью-Йорке (США) и стал свидетелем столкновения двух автомобилей.