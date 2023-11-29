14-летняя девочка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками (видео)

Школьница отвела автобус на безопасное расстояние от встречного транспорта, пешеходов и более чем трех припаркованных рядом автомобилей.

Related video

14-летняя австралийка Иззи Миллер из Нового Южного Уэльса героически остановила вблизи заправки неконтролируемый автобус со школьниками. Девочка случайно увидела, как припаркованное возле местной средней школы транспортное средство по какой-то причине начало ехать без водителя. Осознав все риски, она начала действовать решительно, пишет местное издание ABC News.

Важно

Торчали волосы из багажника: парикмахершу с манекеном в авто заподозрили в похищении человека

"Автобус двигался на заправку, и никто ничего не мог сделать. Поэтому я вскочила на место водителя, взялась за руль и пыталась его остановить", — рассказывает журналистам молодая героиня.

Школьница отвела автобус на безопасное расстояние от магазина Mini Mart, встречного транспорта, пешеходов и более чем трех припаркованных рядом автомобилей.

По словам Миллер, прежде всего ее беспокоила судьба испуганных детей, сидевших в автобусе.

"Если бы я ничего не сделала, то с детьми могло произойти что-то по-настоящему плохое", — добавляет она.

Иззи Миллер (в центре) с матерью Ребеккой (слева) и владелицей мини-маркета Эрин Фото: ABC News

"Я считаю, что этот ребенок должен получить от правительства заслуженную награду за храбрость и сообразительность в этой критической ситуации, которая могла бы закончиться катастрофически для всех нас. Команда Mini Mart в пожизненном долгу перед ней и очень благодарна родителям за воспитание этой прекрасной молодой женщины", — говорится в сообщении Mini Mart в Facebook.

Девушка села за руль и остановила неконтролируемый автобус с учениками

Напомним, ранее Фокус писал, как в результате аварии в Калифорнии Subaru Outback потерял управление, слетел с трассы и попал на крышу дома. Снимать машину пришлось с помощью крана.

К тому же мы рассказывали о том, как 12-летний парень за рулем угнанного погрузчика сбил 10 припаркованных автомобилей в городе Энн-Арбори (Мичиган, США). Его в течение часа тщетно пытались остановить американские полицейские.