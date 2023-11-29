14-річна дівчинка сіла за кермо і зупинила неконтрольований автобус з учнями (відео)

Школярка відвела автобус на безпечну відстань від зустрічного транспорту, пішоходів і більше ніж трьох припаркованих поруч автомобілів.

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14-річна австралійка Іззі Міллер з Нового Південного Уельсу героїчно зупинила поблизу заправки неконтрольований автобус зі школярами. Дівчинка випадково побачила, як припаркований біля місцевої середньої школи транспортний засіб з якоїсь причини почав їхати без водія. Усвідомивши усі можливі ризики, вона почала діяти рішуче, пише місцеве видання ABC News.

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"Автобус рухався на заправку, і ніхто нічого не міг вдіяти. Тож я вскочила на місце водія, взялась за руль й намагалася його зупинити", – розповідає журналістам молода героїня.

Школярка відвела автобус на безпечну відстань від магазину Mini Mart, зустрічного транспорту, пішоходів і більше ніж трьох припаркованих поруч автомобілів.

За словами Міллер, насамперед її непокоїла доля переляканих дітей, що сиділи в автобусі.

"Якби я нічого не зробила, то з дітьми могло статися щось по-справжньому погане", – додає вона.

Іззі Міллер (у центрі) з матір"ю Ребеккою (ліворуч) та власницею міні-маркету Ерін Фото: ABC News

"Я вважаю, що ця дитина має отримати від уряду заслужену нагороду за хоробрість та кмітливість у цій критичній ситуації, що могла б закінчитися катастрофічно для всіх нас. Команда Mini Mart у довічному боргу перед нею і дуже вдячна батькам за виховання цієї прекрасної молодої жінки", – йдеться у дописі Mini Mart у Facebook.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав, як внаслідок аварії у Каліфорнії Subaru Outback втратив керування, злетів із траси та потрапив на дах будинку. Знімати машину довелося за допомогою крана.

До того ж ми розповідали про те, як 12-річний хлопчина за кермом викраденого навантажувача збив 10 припаркованих автомобілів у місті Енн-Арборі (Мічиган, США). Його упродовж години марно намагалися зупинити американські поліціянти.