У США автомобіль опинився на даху будинку після курйозної ДТП (фото)

Subaru Outback втратив керування, злетів із траси та потрапив на дах будинку. Знімати машину довелося за допомогою крана.

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Курйозна ДТП сталася в Каліфорнії. Внаслідок аварії автомобіль опинився на даху будинку. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Інцидент стався в передмісті столиці Каліфорнії Сакраменто. Поліція, рятувальники та швидка допомога, що прибули за викликом на місце ДТП, виявили Subaru Outback на даху будинку. Автомобіль пробив стіну та вікно другого поверху.

Автомобіль пробив стіну будинку Фото: carscoops.com

З'ясувалося, що в машині залишався водій. Для того, щоб його дістати, довелося відключати електрику та підтримувати дах, який мало не обвалився під вагою Subaru Outback.

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Водія госпіталізували, але серйозних травм він, на щастя, не отримав. Не постраждали й мешканці будинку. Автомобіль із даху довелося знімати краном. Він не підлягає відновленню та буде утилізований, а дім потребує серйозного ремонту.

Subaru Outback не підлягає відновленню, а будинок потребує ремонту Фото: carscoops.com

З'ясувалося, що ДТП сталося через те, що водій Subaru Outback не впорався з керуванням і злетів з дороги. Машина потрапила на даху тому, що траса розташована на піднесенні, а будинок стоїть нижче на схилі.

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