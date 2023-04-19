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Авто

У США автомобіль опинився на даху будинку після курйозної ДТП (фото)

дтп в США, авто на даху, курйозне ДТП, Subaru Outback
Фото: carscoops.com | Subaru Outback потрапив на дах будинку

Subaru Outback втратив керування, злетів із траси та потрапив на дах будинку. Знімати машину довелося за допомогою крана.

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Курйозна ДТП сталася в Каліфорнії. Внаслідок аварії автомобіль опинився на даху будинку. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Інцидент стався в передмісті столиці Каліфорнії Сакраменто. Поліція, рятувальники та швидка допомога, що прибули за викликом на місце ДТП, виявили Subaru Outback на даху будинку. Автомобіль пробив стіну та вікно другого поверху.

дтп в США, авто на даху, курйозне ДТП, Subaru Outback Fullscreen
Автомобіль пробив стіну будинку
Фото: carscoops.com

З'ясувалося, що в машині залишався водій. Для того, щоб його дістати, довелося відключати електрику та підтримувати дах, який мало не обвалився під вагою Subaru Outback.

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Водія госпіталізували, але серйозних травм він, на щастя, не отримав. Не постраждали й мешканці будинку. Автомобіль із даху довелося знімати краном. Він не підлягає відновленню та буде утилізований, а дім потребує серйозного ремонту.

курйозне ДТП, дтп в США, авто на даху, Subaru Outback Fullscreen
Subaru Outback не підлягає відновленню, а будинок потребує ремонту
Фото: carscoops.com

З'ясувалося, що ДТП сталося через те, що водій Subaru Outback не впорався з керуванням і злетів з дороги. Машина потрапила на даху тому, що траса розташована на піднесенні, а будинок стоїть нижче на схилі.

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