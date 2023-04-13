Новітній спорткар BMW потрапив у безглузду ДТП під час доставки власнику (відео)

Купе BMW M2 2023 оснащено 3,0-літровою турбошісткою потужністю 460 к. с. Спорткар розганяється до 100 км/год за 4 секунди і може розвинути 285 км/год.

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Новий BMW M2 2023 лише нещодавно надійшов у продаж, а його вже встигли розбити. У США у ДТП потрапив дилер BMW на клієнтській машині. Відео його наслідків було опубліковано на Youtube-каналі Vice City Nightcrawler.

Аварія сталася у Бостоні (штат Массачусетс). Місцевий дилер отримав новий BMW M2 G87, замовлений його клієнтом. Машину вирішили доставити покупцю не на автовозі, а своїм ходом – у США така практика не є рідкістю.

У авто пошкоджена задня частина Фото: скріншот/YouTube

Під час доставки до BMW M2 ззаду влетіла Toyota, водій якої не впорався з керуванням. У спорткара пошкоджені задні крило, бампер та ліхтар.

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Ремонт обіцяє бути недорогим, але покупець, звісно, відмовився приймати авто після ДТП. Йому доставлять новий BMW M2 2023, але машину доведеться почекати близько двох місяців, адже аналогічного купе у дилера немає.

Нагадаємо, що спорткар BMW M2 G87 презентували минулої осені. Заряджена версія купе BMW 2 Series оснащена 3,0-літровою турбошісткою потужністю 460 к. с. і здатна розігнатися до 100 км/год за 4 с і розвинути 285 км/год. Ціна BMW M2 2023 стартує із $62 200.

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