Новейший спорткар BMW попал в нелепое ДТП во время доставки владельцу (видео)
Купе BMW M2 2023 оснащено 3,0-литровой турбошестеркой мощностью 460 л. с. Спорткар разгоняется до 100 км/ч за 4 с и может развить 285 км/ч.
Новый BMW M2 2023 только недавно поступил в продажу, а его уже успели разбить. В США в ДТП попал дилер BMW на клиентской машине. Видео его последствий опубликовали на Youtube-канале Vice City Nightcrawler.
Авария произошла в Бостоне (штат Массачусетс). Местный дилер получил новый BMW M2 G87, заказанный его клиентом. Машину решили доставить покупателю не на автовозе, а своим ходом – в США така практика не является редкостью.
Во время доставки в BMW M2 сзади влетела Toyota, водитель которой не справился с управлением. У спорткара повреждены задние крыло, бампер и фонарь.
Ремонт обещает быть недорогим, но покупатель, естественно, отказался принимать авто после ДТП. Ему доставят новый BMW M2 2023, но машину придется подождать около двух месяцев, ведь аналогичного купе у дилера в наличии нет.
Напомним, что спорткар BMW M2 G87 презентовали прошлой осенью. Заряженная версия купе BMW 2 Series оснащена 3,0-литровой турбошестеркой мощностью 460 л. с. и способна разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить 285 км/ч. Цена BMW M2 2023 стартует с $62 200.
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