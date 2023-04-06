Найдешевший кросовер Subaru отримав екстремальну позашляхову модифікацію (фото)

Subaru Crosstrek Wilderness отримав масивне обважування, а його кліренс збільшений до 240 мм. У трансмісію додали два спеціальні позашляхові режими.

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Subaru розширюють позашляхову лінійку Wilderness. Така версія з'явилася у Subaru Crosstrek 2023 (наступника моделі XV), а представили кросовер підвищеної прохідності на Нью-Йоркському автосалоні. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru.

У кросовера виражений пластиковий обвіс Фото: Subaru

Рецепт створення Subaru Crosstrek Wilderness залишився незмінним. Кросовер отримав масивний пластиковий обвіс і скошені знизу бампери, а його кліренс збільшений з 218 до 240 мм. Крім того, у нього нова решітка радіатора, рейлінги для багажника на даху та 17-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolandar.

Усередині новий Subaru Crosstrek Wilderness відрізняється особливою обробкою шкірозамінником зі вставками мідного кольору. Також встановлені прогумовані килимки.

Кліренс кросовера виріс до 240 мм. Фото: Subaru

Комплектація Subaru Crosstrek у версії Wilderness поповнилася безключовим доступом і підігрівом передніх сидінь, а за доплату запропоновані електропривод крісла водія, панорамний дах та акустика Harman Kardon.

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Новий Subaru Crosstrek Wilderness пропонують виключно з 2,5-літровим 185-сильним оппозитним мотором, варіатором та повним приводом. Нововведенням стали позашляхові режими X-Mode для бруду та снігу.

Салон Subaru Crosstrek оброблений зносостійкими матеріалами. Фото: Subaru

Кросовер Subaru Crosstrek Wilderness незабаром надійде у продаж. Вартість моделі стартує з 33 290 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що версія підвищеної прохідності з'явилася і у Volkswagen Atlas.

Також ми писали, що на автошоу у Нью-Йорку показали конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу 800 км.