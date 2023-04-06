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Найдешевший кросовер Subaru отримав екстремальну позашляхову модифікацію (фото)

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Фото: Subaru | Subaru Crosstrek Wilderness впізнається по особливих решітках радіатора

Subaru Crosstrek Wilderness отримав масивне обважування, а його кліренс збільшений до 240 мм. У трансмісію додали два спеціальні позашляхові режими.

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Subaru розширюють позашляхову лінійку Wilderness. Така версія з'явилася у Subaru Crosstrek 2023 (наступника моделі XV), а представили кросовер підвищеної прохідності на Нью-Йоркському автосалоні. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru.

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У кросовера виражений пластиковий обвіс
Фото: Subaru

Рецепт створення Subaru Crosstrek Wilderness залишився незмінним. Кросовер отримав масивний пластиковий обвіс і скошені знизу бампери, а його кліренс збільшений з 218 до 240 мм. Крім того, у нього нова решітка радіатора, рейлінги для багажника на даху та 17-дюймові позашляхові шини Yokohama Geolandar.

Усередині новий Subaru Crosstrek Wilderness відрізняється особливою обробкою шкірозамінником зі вставками мідного кольору. Також встановлені прогумовані килимки.

Новий Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek, Subaru Crosstrek 2023, новий Subaru Crosstrek, кросовер Subaru Fullscreen
Кліренс кросовера виріс до 240 мм.
Фото: Subaru

Комплектація Subaru Crosstrek у версії Wilderness поповнилася безключовим доступом і підігрівом передніх сидінь, а за доплату запропоновані електропривод крісла водія, панорамний дах та акустика Harman Kardon.

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Новий Subaru Crosstrek Wilderness пропонують виключно з 2,5-літровим 185-сильним оппозитним мотором, варіатором та повним приводом. Нововведенням стали позашляхові режими X-Mode для бруду та снігу.

Салон Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek, Subaru Crosstrek 2023, новий Subaru Crosstrek, кросовер Subaru Fullscreen
Салон Subaru Crosstrek оброблений зносостійкими матеріалами.
Фото: Subaru

Кросовер Subaru Crosstrek Wilderness незабаром надійде у продаж. Вартість моделі стартує з 33 290 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що версія підвищеної прохідності з'явилася і у Volkswagen Atlas.

Також ми писали, що на автошоу у Нью-Йорку показали конкурента Tesla Cybertruck із запасом ходу 800 км.