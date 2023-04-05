Запас ходу 800 км та швидка зарядка: у США показали конкурента Tesla Cybertruck (фото)

Електромобіль Ram 1500 REV отримав два двигуни сумарною потужністю 654 к. с. та здатний розігнатися до 100 км/год за 4,4 с. Пікап може перевозити 1,2 тонни вантажу та буксирувати 6,3-тонний причіп.

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На автошоу у Нью-Йорку відбувся публічний дебют Ram 1500 REV. Електричний пікап раніше презентували онлайн, а наразі розкрили його характеристики. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Новий Ram 1500 REV надійде у виробництво з кінця 2024 року. Основними його конкурентами стануть Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning та Chevrolet Silverado EV.

Пікап запропонують лише у чотиридверній версії Фото: carscoops.com

Електропікап Ram 1500 REV, характеристики

Електричний пікап Ram 1500 REV отримає два мотори із сумарною віддачею в 654 к. с. та 840 Нм. Він зможе розганятись до 100 км/год за 4,4 с та буксирувати 6,3-тонний причіп. Вантажопідйомність авто — 1223 кг.

Окремий дисплей відвели передньому пасажиру Фото: Stellantis

На вибір запропонують дві акумуляторні батареї – на 168 та 229 кВт∙год. Запас ходу складе 563 та 805 км, відповідно. Електрокар Ram 1500 REV підтримує швидке заряджання потужністю до 350 кВт – у цьому випадку зарядити авто на 30% можна за 10 хвилин.

Оснащення включає шини розміром 275/50 R22 та пневмопідвіску з регульованим кліренсом. Пікап Ram 1500 REV може долати броди завглибшки до 61 см.

Пікап запропонований у п'яти варіантах комплектації Фото: Stellantis

Дизайн електрокара Ram 1500 REV

Новий Ram 1500 REV запропонують лише у чотиридверному виконанні. На даний момент це найбільш обтічний пікап у світі: коефіцієнт лобового опору становить 0,34. Попереду авто передбачено 425-літровий багажник з електроприводом кришки.

Запас ходу топової версії складає 805 км Фото: carscoops.com

У салоні пікапа встановлені віртуальна панель приладів та 14,5-дюймовий тачскрин, а за доплату запропонують окремий екран для переднього пасажира та проекцію на лобове скло. Електричний пікап Ram 1500 REV запропонують у п'яти варіантах оснащення, а серед опцій будуть акустика Klipsch із 23 динаміками та система напівавтономного водіння.

Раніше Фокус повідомляв, що RAM 1500 REV розкупили на рік уперед ще до початку виробництва.

Також ми писали, що на автошоу у Нью-Йорку показали позашляховий варіант нового Volkswagen Atlas.