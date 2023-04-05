Запас хода 800 км и быстрая зарядка: в США показали конкурента Tesla Cybertruck (фото)

Электромобиль Ram 1500 REV получил два мотора суммарной мощностью 654 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с. Пикап может перевозить 1,2 тонны груза и буксировать 6,3-тонный прицеп.

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На автошоу в Нью-Йорке состоялся публичный дебют Ram 1500 REV. Электрический пикап ранее презентовали онлайн, а теперь раскрыли его характеристики. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новый Ram 1500 REV поступит в производство с конца 2024 года. Основными его конкурентами станут Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

Пикап предложат только в четырехдверной версии Фото: carscoops.com

Электропикап Ram 1500 REV, характеристики

Электрический пикап Ram 1500 REV получит два мотора с суммарной отдачей в 654 л. с. и 840 Нм. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с и буксировать 6,3-тонный прицеп. Грузоподъемность авто — 1223 кг.

Отдельный дисплей отвели переднему пассажиру Фото: Stellantis

На выбор предложат две аккумуляторных батареи – на 168 и 229 кВт∙ч. Запас хода составит 563 и 805 км, соответственно. Электрокар Ram 1500 REV поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт – в этом случае зарядить авто на 30% можно за 10 минут.

Оснащение включает шины размером 275/50 R22 и пневмоподвеску с регулируемым клиренсом. Пикап Ram 1500 REV может преодолевать броды глубиной до 61 см.

Пикап предложен в пяти вариантах комплектации Фото: Stellantis

Дизайн электрокара Ram 1500 REV

Новый Ram 1500 REV предложат только в четырехдверном исполнении. На данный момент это самый обтекаемый пикап в мире: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,34. Спереди у авто предусмотрен 425-литровый багажник с электроприводом крышки.

Запас хода топовой версии составляет 805 км Фото: carscoops.com

В салоне пикапа установлены виртуальная панель приборов и 14,5-дюймовый тачскрин, а за доплату предложат отдельный экран для переднего пассажира и проекцию на лобовое стекло. Электрический пикап Ram 1500 REV предложат в пяти вариантах оснащения, а среди опций будут акустика Klipsch с 23 динамиками и система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что Ram 1500 REV раскупили на год вперед еще до начала производства.

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