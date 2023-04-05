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Авто

Запас хода 800 км и быстрая зарядка: в США показали конкурента Tesla Cybertruck (фото)

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Фото: carscoops.com | Ram 1500 REV — первый электропикап американской марки

Электромобиль Ram 1500 REV получил два мотора суммарной мощностью 654 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,4 с. Пикап может перевозить 1,2 тонны груза и буксировать 6,3-тонный прицеп.

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На автошоу в Нью-Йорке состоялся публичный дебют Ram 1500 REV. Электрический пикап ранее презентовали онлайн, а теперь раскрыли его характеристики. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новый Ram 1500 REV поступит в производство с конца 2024 года. Основными его конкурентами станут Tesla Cybertruck, Ford F-150 Lightning и Chevrolet Silverado EV.

Ram 1500 2024, Ram 1500 REV, новый Ram 1500 REV, пикап Ram 1500, электромобиль Ram 1500 Fullscreen
Пикап предложат только в четырехдверной версии
Фото: carscoops.com

Электропикап Ram 1500 REV, характеристики

Электрический пикап Ram 1500 REV получит два мотора с суммарной отдачей в 654 л. с. и 840 Нм. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,4 с и буксировать 6,3-тонный прицеп. Грузоподъемность авто — 1223 кг.

Ram 1500 2024, Ram 1500 REV, новый Ram 1500 REV, пикап Ram 1500, электромобиль Ram 1500 Fullscreen
Отдельный дисплей отвели переднему пассажиру
Фото: Stellantis

На выбор предложат две аккумуляторных батареи – на 168 и 229 кВт∙ч. Запас хода составит 563 и 805 км, соответственно. Электрокар Ram 1500 REV поддерживает быструю зарядку мощностью до 350 кВт – в этом случае зарядить авто на 30% можно за 10 минут.

Оснащение включает шины размером 275/50 R22 и пневмоподвеску с регулируемым клиренсом. Пикап Ram 1500 REV может преодолевать броды глубиной до 61 см.

Ram 1500 2024, Ram 1500 REV, новый Ram 1500 REV, пикап Ram 1500, электромобиль Ram 1500 Fullscreen
Пикап предложен в пяти вариантах комплектации
Фото: Stellantis

Дизайн электрокара Ram 1500 REV

Новый Ram 1500 REV предложат только в четырехдверном исполнении. На данный момент это самый обтекаемый пикап в мире: коэффициент лобового сопротивления составляет 0,34. Спереди у авто предусмотрен 425-литровый багажник с электроприводом крышки.

Ram 1500 2024, Ram 1500 REV, новый Ram 1500 REV, пикап Ram 1500, электромобиль Ram 1500 Fullscreen
Запас хода топовой версии составляет 805 км
Фото: carscoops.com

В салоне пикапа установлены виртуальная панель приборов и 14,5-дюймовый тачскрин, а за доплату предложат отдельный экран для переднего пассажира и проекцию на лобовое стекло. Электрический пикап Ram 1500 REV предложат в пяти вариантах оснащения, а среди опций будут акустика Klipsch с 23 динамиками и система полуавтономного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что Ram 1500 REV раскупили на год вперед еще до начала производства.

Также мы писали, что на автошоу в Нью-Йорке показали внедорожный вариант нового Volkswagen Atlas.