Новейший американский электропикап раскупили на год вперед еще до начала производства

Электрический пикап Ram 1500 REV поступит в производство с 2024 года, но спрос на него высокий уже сейчас. По этой причине прием заказов на модель уже прекращен.

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Спрос на новый Ram 1500 REV превзошел все ожидания. Буквально за неделю электрический пикап раскупили на год вперед. Информацию подтвердили представители пресс-службы концерна Stellantis сайту CarBuzz.

Предварительные заказы на электромобиль Ram 1500 REV начали принимать сразу же после его официальной презентации 12 февраля. Предоплата составляла всего 100 долларов. Однако уже через неделю прием заказов был прекращен, ведь завод оказался загружен на год. Впрочем, объемы производства пока держатся в секрете.

[ + – ] Спрос на пикап превзошел ожидания Фото: Stellantis

Неизвестны и характеристики Ram 1500 REV. Известно лишь, что в основе пикапа лежит платформа STLA и его оснастят 800-вольтной силовой установкой, позволяющей быструю зарядку. Запас хода в топовой версии может достичь 800 км.

Тем не менее, покупателей это не остановило – они делали заказы, не зная всех подробностей модели. К тому же, им придется ждать доставки авто более года, ведь электрокар поступит в производство только в 2024 году.

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Подобная ситуация не редкость в сегменте электропикапов. Ранее огромное количество предзаказов собрали Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV и Ford F-150 Lightning.

Также Фокус сообщал, что Volkswagen может выпустить электропикап на базе Tiguan.