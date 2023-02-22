Новий американський електропікап розкупили на рік уперед ще до початку виробництва

Електричний пікап Ram 1500 REV надійде у виробництво з 2024 року, але попит на нього вже високий. Тому прийом замовлень на модель уже припинили.

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Попит на новий Ram 1500 REV перевершив усі очікування. Буквально протягом тижня електричний пікап розкупили на рік уперед. Інформацію підтвердили представники пресслужби концерну Stellantis сайту CarBuzz.

Попередні замовлення на електромобіль Ram 1500 REV почали приймати відразу після його офіційної презентації 12 лютого. Передоплата становила лише 100 доларів. Проте вже за тиждень прийом замовлень було припинено, адже завод виявився завантаженим на рік. Утім, обсяги виробництва поки що тримаються в секреті.

[ + – ] Попит на пікап перевершив очікування Фото: Stellantis

Невідомі й характеристики Ram 1500 REV. Відомо лише, що в основі пікапа лежить платформа STLА, і його оснастять 800-вольтною силовою установкою, що дозволяє швидку зарядку. Запас ходу в топовій версії може досягти 800 км.

Тим не менш, покупців це не зупинило — вони робили замовлення, не знаючи всіх подробиць моделі. До того ж їм доведеться чекати доставки авто більш ніж рік, адже електрокар надійде у виробництво тільки в 2024 році.

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Подібна ситуація — не рідкість у сегменті електропікапів. Раніше величезну кількість замовлень зібрали Tesla Cybertruck, GMC Hummer EV і Ford F-150 Lightning.

Також Фокус повідомляв, що Volkswagen може випустити електропікап на базі Tiguan.