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Авто

Самый дешевый кроссовер Subaru получил экстремальную внедорожную модификацию (фото)

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Фото: Subaru | Subaru Crosstrek Wilderness узнается по особой решетке радиатора

Subaru Crosstrek Wilderness получил массивный обвес, а его клиренс увеличен до 240 мм. В трансмиссию добавили два специальных внедорожных режима.

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Subaru расширяют внедорожную линейку Wilderness. Такая версия появилась у Subaru Crosstrek 2023 (преемника модели XV), а представили кроссовер повышенной проходимости на Нью-Йоркском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.

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У кроссовера выраженный пластиковый обвес
Фото: Subaru

Рецепт создания Subaru Crosstrek Wilderness остался неизменным. Кроссовер получил массивный пластиковый обвес и скошенные снизу бамперы, а его клиренс увеличен с 218 до внушительных 240 мм. Кроме того, у него новая решетка радиатора, рейлинги для багажника на крыше и 17-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolandar.

Внутри новый Subaru Crosstrek Wilderness отличается особой отделкой кожзаменителем со вставками медного цвета. Также установлены прорезиненные коврики.

Новый Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek, Subaru Crosstrek 2023, новый Subaru Crosstrek, кроссовер Subaru Fullscreen
Клиренс кроссовера вырос до 240 мм
Фото: Subaru

Комплектация Subaru Crosstrek в версии Wilderness пополнилась бесключевым доступом и подогревом передних сидений, а за доплату предложены электроприпод кресла водителя, панорамная крыша и акустика Harman Kardon.

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Новый Subaru Crosstrek Wilderness предлагают исключительно с 2,5-литровым 185-сильным оппозитным мотором, вариатором и полным приводом. Новшеством стали внедорожные режимы X-Mode для грязи и снега.

Салон Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek Wilderness, Subaru Crosstrek, Subaru Crosstrek 2023, новый Subaru Crosstrek, кроссовер Subaru Fullscreen
Салон Subaru Crosstrek отделан износостойкими материалами
Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek Wilderness вскоре поступит в продажу. Стоимость модели стартует с 33 290 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что версия повышенной проходимости появилась и у Volkswagen Atlas.

Также мы писали, что на автошоу в Нью-Йорке показали конкурента Tesla Cybertruck с запасом хода 800 км.