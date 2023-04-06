Самый дешевый кроссовер Subaru получил экстремальную внедорожную модификацию (фото)

Subaru Crosstrek Wilderness получил массивный обвес, а его клиренс увеличен до 240 мм. В трансмиссию добавили два специальных внедорожных режима.

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Subaru расширяют внедорожную линейку Wilderness. Такая версия появилась у Subaru Crosstrek 2023 (преемника модели XV), а представили кроссовер повышенной проходимости на Нью-Йоркском автосалоне. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.

У кроссовера выраженный пластиковый обвес Фото: Subaru

Рецепт создания Subaru Crosstrek Wilderness остался неизменным. Кроссовер получил массивный пластиковый обвес и скошенные снизу бамперы, а его клиренс увеличен с 218 до внушительных 240 мм. Кроме того, у него новая решетка радиатора, рейлинги для багажника на крыше и 17-дюймовые внедорожные шины Yokohama Geolandar.

Внутри новый Subaru Crosstrek Wilderness отличается особой отделкой кожзаменителем со вставками медного цвета. Также установлены прорезиненные коврики.

Клиренс кроссовера вырос до 240 мм Фото: Subaru

Комплектация Subaru Crosstrek в версии Wilderness пополнилась бесключевым доступом и подогревом передних сидений, а за доплату предложены электроприпод кресла водителя, панорамная крыша и акустика Harman Kardon.

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Новый Subaru Crosstrek Wilderness предлагают исключительно с 2,5-литровым 185-сильным оппозитным мотором, вариатором и полным приводом. Новшеством стали внедорожные режимы X-Mode для грязи и снега.

Салон Subaru Crosstrek отделан износостойкими материалами Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek Wilderness вскоре поступит в продажу. Стоимость модели стартует с 33 290 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что версия повышенной проходимости появилась и у Volkswagen Atlas.

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