В США автомобиль оказался на крыше дома после курьезного ДТП (фото)

Subaru Outback потерял управление, слетел с трассы и попал на крышу дома. Снимать машину пришлось с помощью крана.

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Курьезное ДТП произошло в Калифорнии. В результате аварии автомобиль оказался на крыше дома. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Инцидент произошел в пригороде столицы Калифорнии Сакраменто. Прибывшие по вызову на место ДТП полиция, спасатели и скорая помощь обнаружили Subaru Outback на крыше дома, пробивший стену и окно второго этажа.

Автомобиль пробил стену дома Фото: carscoops.com

Выяснилось, что в машине оставался водитель. Для того, чтобы его достать, пришлось отключать электричество и поддерживать крышу, которая чуть не обвалилась под весом Subaru Outback.

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Водителя госпитализировали, но серьезных травм он, к счастью не получил. Не пострадали и жители дома. Автомобиль с крыши пришлось снимать краном. Он не подлежит восстановлению и будет утилизирован, а дом нуждается в серьезном ремонте.

Subaru Outback не подлежит восстановлению, а дом нуждается в ремонте Фото: carscoops.com

Выяснилось, что ДТП произошло по причине того, что водитель Subaru Outback не справился с управлением и слетел с дороги. Машина попала на крыше потому, что трасса находится на возвышении, а дом расположен ниже по склону.

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