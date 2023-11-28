12-річний хлопчик викрав навантажувач і протаранив на ньому 10 авто (відео)

Правоохоронці взяли юнака під варту та доправили у центр утримання неповнолітніх. Відомості про його особу не розголошуються.

Related video

12-річний хлопчина за кермом викраденого навантажувача збив 10 припаркованих автомобілів у місті Енн-Арборі (Мічиган, США). Його упродовж години марно намагалися зупинити американські поліціянти, пише видання Sky News.

Важливо

Стирчало волосся з багажника: перукарку з манекеном в авто запідозрили у викраденні людини

У міському відділенні поліції повідомили, що вантажівку вагою до 35 тисяч фунтів (майже 16 т) викрали біля місцевої середньої школи. Зловмисник побачив у кабіні ключа й вирішив покататися.

Поліцію викликали на місце події о 18:45 у суботу, 25 листопада. По дорозі правоохоронці побачили хлопчика, який їхав без увімкнених фар. "Копи" відразу включили аварійні сирени й переслідували його зі швидкістю 15-20 миль на годину (до 32 км/год).

На оприлюдненому відеозаписі погоні можна почути, як патрульний закликає хлопця негайно зупинитися і попереджає колегу, щоб той не обганяв навантажувача.

"Ця вкрай небезпечна ситуація могла закінчитися серйозними травмами. Розслідування інциденту триває досі", – йдеться в офіційній заяві правоохоронців.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Винуватця взяли під варту та доправили у центр утримання неповнолітніх. Відомості про його особу не розголошуються, бо він неповнолітній.

Погоня за 12-річним викрадачем навантажувача

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як величезна акула "осідлала" пікап. Ймовірно, це перший випадок в історії, коли акула досягла місця спарювання, скориставшись автостопом.

До того ж ми розповідали про те, як у США співробітники поліції округу Меріон розшукували жінку, обвинувачену в "купівлі" автомобіля BMW в автосервісі за допомогою підробленого касового чека.