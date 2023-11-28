12-летний мальчик угнал погрузчик и протаранил на нем 10 авто (видео)

Правоохранители взяли юношу под стражу и доставили в центр содержания несовершеннолетних. Сведения о его личности не разглашаются.

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12-летний парень за рулем угнанного погрузчика сбил 10 припаркованных автомобилей в городе Энн-Арборе (Мичиган, США). Его в течение часа тщетно пытались остановить американские полицейские, пишет издание Sky News.

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В городском отделении полиции сообщили, что грузовик весом до 35 тысяч фунтов (почти 16 т) угнали возле местной средней школы. Злоумышленник увидел в кабине ключ и решил покататься.

Полицию вызвали на место происшествия в 18:45 в субботу, 25 ноября. По дороге правоохранители увидели мальчика, который ехал без включенных фар. "Копы" сразу включили аварийные сирены и преследовали его со скоростью 15-20 миль в час (до 32 км/ч).

На обнародованной видеозаписи погони можно услышать, как патрульный призывает парня немедленно остановиться и предупреждает коллегу, чтобы тот не обгонял погрузчика.

"Эта крайне опасная ситуация могла закончиться серьезными травмами. Расследование инцидента продолжается до сих пор", — говорится в официальном заявлении правоохранителей.

В результате инцидента никто не пострадал. Виновника взяли под стражу и доставили в центр содержания несовершеннолетних. Сведения о его личности не разглашаются, потому что он несовершеннолетний.

Погоня за 12-летним угонщиком погрузчика

Напомним, ранее Фокус писал, как огромная акула "оседлала" пикап. Вероятно, это первый случай в истории, когда акула достигла места спаривания, воспользовавшись автостопом.

К тому же мы рассказывали о том, как в США сотрудники полиции округа Мэрион разыскивали женщину, обвиняемую в "покупке" автомобиля BMW в автосервисе с помощью поддельного кассового чека.