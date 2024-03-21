Подобие вертолета: у жителя Индии конфисковали машину из винтами на крыше (видео)

Ишвар Дин потратил более двух месяцев на то, чтобы сделать семейный автомобиль похожим на летательное средство, чтобы сдавать его в аренду для проведения свадебных торжеств.

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Ишвар Дин из индийского штата Юттар Прадеш решил переделать свой семейную машину Maruti Suzuki Wagon R в подобие вертолета. Он назвал его "автокоптер". Об этом сообщает The Independent.

Мужчина реализовал свою мечту о необычной машине, напоминающей концепцию вертолета. Он приварил лопасть несущего винта вертолета к крыше автомобиля, а затем прикрепил хвостовую стрелу к багажнику. Дин придумал "автокоптер" в надежде сдавать его в аренду как уникальное средство для проведения свадеб, чтобы получить дополнительный доход и поддержать свою семью в финансовом плане. Однако что-то пошло не по плану и сотрудники полиции конфисковали его авто за нарушение правил дорожного движения

По словам мужчины, подобные аппараты используются и в других частях страны, например, в Бихаре и Пратапгархе.

Мужчина заявил, что он удручен тем, что его уникальное транспортное средство, над которым он "работал день и ночь", было конфисковано Фото: YouTube

Полиция конфисковала автомобиль во время остановки транспорта, когда создатель вез свое "творение" в мастерскую, чтобы его покрасили. Дина оштрафовали на 2 000 рупий (934 грн) по обвинению в нарушении правил дорожного движения и начали расследование ситуации.

Издание отмечает, что мужчина заявил, что он удручен тем, что его уникальное транспортное средство, над которым он "работал день и ночь", было конфисковано. Позже Дину сообщили, что автомобиль, напоминающий вертолет, вернут только в том случае, если он разберет его на запчасти.

"Модифицированные автомобили, такие как джипы, ездят по дорогам Пратапгарха и Бихара без каких-либо ограничений. Он был предназначен только для использования во время свадеб и не будет ездить по дорогам в остальное время. Я переоборудовал машину, чтобы использовать ее для заработка, чтобы наша семья могла получить немного дополнительных денег", — сказал Дин.

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