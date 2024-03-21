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МирФан

Подобие вертолета: у жителя Индии конфисковали машину из винтами на крыше (видео)

Мужчина сделал из машины подобие вертолета, машина, автомобиль, подобие вертолета, конфисковали авто, подработка на свадьбе
Фото: YouTube | Мужчина реализовал свою мечту о необычной машине, напоминающей концепцию вертолета

Ишвар Дин потратил более двух месяцев на то, чтобы сделать семейный автомобиль похожим на летательное средство, чтобы сдавать его в аренду для проведения свадебных торжеств.

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Ишвар Дин из индийского штата Юттар Прадеш решил переделать свой семейную машину Maruti Suzuki Wagon R в подобие вертолета. Он назвал его "автокоптер". Об этом сообщает The Independent.

Мужчина реализовал свою мечту о необычной машине, напоминающей концепцию вертолета. Он приварил лопасть несущего винта вертолета к крыше автомобиля, а затем прикрепил хвостовую стрелу к багажнику. Дин придумал "автокоптер" в надежде сдавать его в аренду как уникальное средство для проведения свадеб, чтобы получить дополнительный доход и поддержать свою семью в финансовом плане. Однако что-то пошло не по плану и сотрудники полиции конфисковали его авто за нарушение правил дорожного движения

По словам мужчины, подобные аппараты используются и в других частях страны, например, в Бихаре и Пратапгархе.

Мужчина сделал из машины подобие вертолета, машина, автомобиль, подобие вертолета, конфисковали авто, подработка на свадьбе Fullscreen
Мужчина заявил, что он удручен тем, что его уникальное транспортное средство, над которым он "работал день и ночь", было конфисковано
Фото: YouTube

Полиция конфисковала автомобиль во время остановки транспорта, когда создатель вез свое "творение" в мастерскую, чтобы его покрасили. Дина оштрафовали на 2 000 рупий (934 грн) по обвинению в нарушении правил дорожного движения и начали расследование ситуации.

Издание отмечает, что мужчина заявил, что он удручен тем, что его уникальное транспортное средство, над которым он "работал день и ночь", было конфисковано. Позже Дину сообщили, что автомобиль, напоминающий вертолет, вернут только в том случае, если он разберет его на запчасти.

"Модифицированные автомобили, такие как джипы, ездят по дорогам Пратапгарха и Бихара без каких-либо ограничений. Он был предназначен только для использования во время свадеб и не будет ездить по дорогам в остальное время. Я переоборудовал машину, чтобы использовать ее для заработка, чтобы наша семья могла получить немного дополнительных денег", — сказал Дин.

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