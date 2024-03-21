Подібність вертольота: у жителя Індії конфіскували машину з гвинтами на даху (відео)

Ішвар Дін витратив понад два місяці на те, щоб зробити сімейний автомобіль схожим на літальний засіб, щоб здавати його в оренду для проведення весільних урочистостей.

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Ішвар Дін з індійського штату Юттар Прадеш вирішив переробити свою сімейну машину Maruti Suzuki Wagon R на подобу вертольота. Він назвав його "автокоптер". Про це повідомляє The Independent.

Чоловік реалізував свою мрію про незвичайну машину, що нагадує концепцію вертольота. Він приварив лопать несучого гвинта вертольота до даху автомобіля, а потім прикріпив хвостову стрілу до багажника. Дін придумав "автокоптер", сподіваючись здавати його в оренду як унікальний засіб для проведення весіль, щоб отримати додатковий дохід і підтримати свою сім'ю у фінансовому плані. Однак щось пішло не за планом і співробітники поліції конфіскували його авто за порушення правил дорожнього руху

За словами чоловіка, подібні апарати використовують і в інших частинах країни, наприклад, у Біхарі та Пратапгарху.

Чоловік заявив, що він пригнічений тим, що його унікальний транспортний засіб, над яким він "працював день і ніч", було конфісковано Фото: YouTube

Поліція конфіскувала автомобіль під час зупинки транспорту, коли творець віз своє "творіння" в майстерню, щоб його пофарбували. Діна оштрафували на 2 000 рупій (934 грн) за звинуваченням у порушенні правил дорожнього руху і почали розслідування ситуації.

Видання зазначає, що чоловік заявив, що він засмучений тим, що його унікальний транспортний засіб, над яким він "працював день і ніч", було конфісковано. Пізніше Діну повідомили, що автомобіль, що нагадує гелікоптер, повернуть тільки в тому разі, якщо він розбере його на запчастини.

"Модифіковані автомобілі, такі як джипи, їздять дорогами Пратапгарха і Біхара без будь-яких обмежень. Він був призначений тільки для використання під час весіль і не буде їздити по дорогах в інший час. Я переобладнав машину, щоб використовувати її для заробітку, щоб наша сім'я могла отримати трохи додаткових грошей", — сказав Дін.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.