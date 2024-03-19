Досить подарунків: стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів (відео)

Сієрра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

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Бортпровідниця Сієрра Міст розповіла про чотири головні дратівливі звички пасажирів, пов'язані з роботою на борту літака. На її думку, деякі з них можуть здивувати її глядачів. Про це вона розповіла у своєму ролику на YouTube.

Стюардеса часто розповідає в соцмережах про свою роботу. Цього разу Сієрра Міст поділилася відео на YouTube зі своїми 476 тисячами передплатників, детально розповівши про всі речі, які її дратують. Її перша проблема пов'язана з поведінкою деяких пасажирів після посадки — оплески.

"Не зрозумійте мене неправильно. Є рейси, які настільки погані, що я теж буду аплодувати, але це не ті рейси, про які я говорю. Я говорю про ті рейси, які проходять гладко від зльоту до посадки, але деякі люди все одно вважають, що їм потрібно аплодувати. Це не так", — розповідає бортпровідниця.

Блогерка часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах Фото: YouTube

На її думку, так само не потрібно одразу вставати зі свого місця, щойно колеса торкнулися асфальту.

"Я обіцяю, що ви не вийдете звідти швидше, ба більше, ви вийдете звідти повільніше, тому що тепер ви перебуваєте на шляху стюардес, які відчиняють двері", — каже вона.

Сьєрра також попросила пасажирів перестати приносити їм подарунки та подарункові карти.

"Раніше це був милий жест, але останнім часом люди стали такими, що думають, ніби це гарантує їм безплатне підвищення класу обслуговування або те, що ми будемо добрішими. І нарешті, будь ласка, не знімайте взуття під час польоту — і не тільки тому, що ніхто не хоче відчувати запах ваших ніг. Залиште взуття на час польоту. Наші літаки брудні", — додала Сієрра.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про "дикі" вечірки персоналу. Люсі Саутертон, яка близько 9 років працює на круїзному лайнері, завжди мріяла подорожувати, але у неї не було грошей. Ідея працювати в спа-салоні на борту корабля здалася їй чудовим способом використати свої навички і при цьому побачити світ.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.