Идеальный для игры в квиддич: в США конкурс красоты среди летучих мышей выиграл Hoary Potter

Potter победил других благодаря своей скорости полета и умению маскироваться. Так в стране хотят повысить осведомленность людей о важности летучих мышей в природе.

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В четверг, 31 октября, в США определились с победителем ежегодного конкурса красоты среди летучих мышей, организованного Бюро землепользования. Им стала летучая мышь с именем Hoary Potter из Орегона, сообщает Associated Press News.

Летучая мышь из Орегона по имени Hoary Potter в финале обошел других летучих мышей со всей страны и занял первое место. Такое решение судьи приняли из-за того, что млекопитающее быстро летает и прекрасно умеет прятаться от хищников, маскируясь под листья. Именно из-за его скорости полета судьи отметили, что летучая мышь будет "идеальным кандидатом на роль ловца в команде по квиддичу этого года", имея в виду игру из цикла книг о Гарри Поттере.

Перед конкурсом фотографии конкурсантов были размещены Бюро на страницах в соцсетях, где люди имели возможность проголосовать за самую симпатичную из них мышь. Конкурс красоты проводится еще с 2019 года и его целью является повышение осведомленности людей о важности этих животных.

Специалист по дикой природе Эмма Баск, которая сфотографировала Hoary Potter, отметила, что летучие мыши играют ключевую роль в окружающей среде, поедая насекомых и опыляя цветы и фрукты. Однако они все чаще сталкиваются с угрозами, болезнями и загрязнением окружающей природной среды. К тому же летучие мыши ошибочно воспринимаются как страшные переносчики болезней.

"Менее 1% всех популяций летучих мышей на самом деле являются переносчиками бешенства, а передача заболевания от летучих мышей человеку на самом деле очень редкое явление", — отметила она.

Эмма Баск выразила надежду, что конкурс вызовет больше любви к этим млекопитающим.

Недавно ученые исследовали, что у диких летучих мышей и людей найдены общие способности. Обнаружено, что эти животные обладают удивительными когнитивными способностями, которые ранее считались доступными только человеку,

Также ученые установили, что некоторые виды летучих мышей регулируют потребление сахара, не подвергаясь метаболическим заболеваниям, таким как диабет. Это вызвало надежду, что животных можно будет использовать для поиска методов лечения и предотвращения развития у людей.