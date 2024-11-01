Ідеальний для гри в квідич: в США конкурс краси серед кажанів виграв Hoary Potter

Potter переміг інших завдяки своїй швидкості польоту та вмінню маскуватись. У такий спосіб у країні хочуть підвищити обізнаність людей про важливість кажанів у природі.

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У четвер, 31 жовтня, в США визначились із переможцем щорічного конкурсу краси серед кажанів, організованого Бюро землекористування. Ним стала летюча миша на ім'я Hoary Potter з Орегону, повідомляє Associated Press News.

Кажан із Орегону на ім'я Hoary Potter у фіналі обійшов інших летючих мишей із усієї країни та посів перше місце. Таке рішення судді прийняли через те, що ссавець швидко літає та чудово вміє ховатися від хижаків, маскуючись під листя. Саме через його швидкість польоту судді зазначили, що летюча миша буде "ідеальним кандидатом на роль ловця в команді по квідичу цього року", маючи на увазі гру з циклу книжок про Гаррі Поттера.

Перед конкурсом фотографії конкурсантів були розміщені Бюро на сторінках у соцмережах, де люди мали змогу проголосувати за найсимпатичнішу з них мишу. Загалом конкурс краси проводиться з 2019 року і його метою є підвищення обізнаності людей про важливість цих тварин.

Фахівець із дикої природи Емма Баск, яка сфотографувала Hoary Potter, відзначила, що кажани відіграють ключову роль у довкіллі, поїдаючи комах та запилюючи квіти. Однак вони все частіше стикаються з загрозами, хворобами та забруднення навколишнього природного середовища. До того ж летючі миші помилково сприймаються як страшні переносники хвороб.

"Менше 1% всіх популяцій кажанів насправді є переносниками сказу, а передання захворювання від кажанів людині насправді дуже рідкісне", — відзначила вона.

Емма Баск висловила надію, що конкурс викличе більше любові до цих ссавців.

Нещодавно науковці дослідили, що у диких кажанів і людей знайдено спільні здібності. Виявлено, що ці тварини володіють дивовижними когнітивними здібностями, які раніше вважалися доступними лише людині.

Також вчені встановили, що деякі види кажанів регулюють споживання цукру, не піддаючись метаболічним захворюванням, таким як діабет. Це викликало сподівання, що тварин можна буде використовувати для пошуку методів лікування та запобігання розвитку у людей.