Здатні "подорожувати в часі": у диких кажанів і людей знайдено спільні здібності

Дослідники виявили, що тварини володіють високими когнітивними здібностями, які раніше вважалися притаманними тільки людині.

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Останнім часом вчені дедалі частіше виявляють, що здібності, які раніше вважалися притаманними тільки людині, насправді спостерігаються і в інших видів. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні диких єгипетських кажанів і виявили, що вони володіють дивовижними когнітивними здібностями, які раніше вважалися доступними лише людині, пише PHYS.org.

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Дослідження було проведене командою з Тель-Авівського університету, в якому вони спостерігали за єгипетськими кажанами, що вільно гуляють, з колонії, що базується в саду зоологічних досліджень імені Мейєра Сігалса. У своїй роботі вчені прагнули відповісти на запитання: чи володіють тварини високими й складними когнітивними здібностями, які раніше приписували лише людям. У своїй роботі вчені розглянули такі здібності, як:

особливості епізодичної пам'яті;

уявні подорожі в часі;

перспективне планування;

відкладене задоволення.

Дослідження очолили професор Йосі Йовель і доктор Лі Хартен зі Школи зоології та Школи нейронаук Сагола Тель-Авівського університету. За словами професора Йовеля, протягом багатьох років здатність згадувати особистий досвід і планувати майбутнє вважали притаманними лише людям. Але дедалі більше досліджень показують, що насправді це не зовсім так — безліч тварин у світі володіють тими ж здібностями.

Однак більшість із попередніх досліджень було проведено в лабораторних умовах, оскільки польові дослідження надзвичайно складно провести. У своїй новій роботі команда прагнула перевірити ці здібності на диких тваринах. Для цього вони провели унікальний експеримент, спираючись на колонію кажанів, що мешкають у дикій природі.

Вчені припустили, що тваринам для виживання може знадобитися здатність відстежувати наявність їжі як у просторі (на фруктових деревах), так і в часі (коли дерева дають плоди). Простими словами, подорожуючи ландшафтами з численними фруктовими та нектарними деревами, їм потрібно буде подумки відстежувати ресурси, щоб повернутися до них у відповідний час.

Кажани володіють тими ж когнітивними здібностями, що й люди Фото: саранча

Щоб перевірити цю гіпотезу, вчені прикріпили до тварин крихітні GPS-трекери з високою роздільною здатністю, що дало їм змогу задокументувати маршрути польотів і відзначити дерева, які відвідували тварини. Вчені спостерігали за кажанами протягом місяців, а потім проаналізували зібрані дані.

Вчені провели експеримент утримуючи тварин один день у неволі. Результати показують, що більш дорослі особини уникали дерев, які за цей час перестали родити. За словами доктора Хартен, ймовірно, тварини здатні оцінити, скільки часу минуло з їхнього останнього візиту до кожного дерева. Також вони, схоже, знали, які дерева приносили плоди протягом короткого часу і їх варто було відвідувати частіше. Водночас результати показують, що молоді та недосвідчені кажани не могли цього зробити, що вказує на важливість набутого досвіду.

Далі вчені прагнули дізнатися, чи здатні кажани будувати плани. Для цього вони спостерігали за маршрутом кожної особини до першого вечірнього дерева. Команда вважає, що це могло вказувати на плани, складені перед тим, як покинути колонію.

Результати показують, як правило, кажани летять прямо до певного знайомого їм дерева, іноді за 20 або 30 хвилин польоту від колонії. Якщо вони голодні, вони здатні летіти швидше, коли дерево знаходиться далі. Вчені вважають, що це може вказувати на наявність якогось плану. При цьому кажани, схоже, не звертали увагу на інші дерева, що зустрічалися на їхньому шляху. Учені виявили, що перші кажани, які залишають колонію, вибирають дерева, що приносять багаті цукром плоди; кажани, які відлітають пізніше, шукають білки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що кажани мають унікальну навичку співу.