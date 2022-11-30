Королі дет-металу. Вчені виявили, що кажани мають унікальну навичку співу

Схоже, що не тільки Оззі Осборн має слабкість до кажанів, а й вони є його шанувальниками.

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У 1982 році на сцені в Де-Мойні під час виступу Black Sabbath фанат кинув на сцену кажана. Фронтмен гурту Оззі Осборн тоді відкусив голову ссавцю, а після концерту заявив, що до останнього був упевнений, що це гумова іграшка. Сьогодні вчені виявили, що у кажанів та Оззі Осборна, мабуть, є щось спільне, пише The Guardian.

У світі не так багато виконавців мають вокальний діапазон у п'ять октав, відомими прикладами є Мерая Кері та Прінс. Однак у новому дослідженні данські вчені довели, що кажани є королями дет-металу у тваринному світі і, схоже, здатні досягати семи октав.

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Група дослідників під керівництвом професора Коена Елеманса з Університету Південної Данії виявила, що кажани здатні видавати не тільки ультразвукове цвірінькання для ехолокації, але й мають неймовірні вокальні діапазони, а між собою спілкуються гарчанням дет-металу.

Вчені виявили, що кажани використовують для спілкування між собою на низьких частотах товсті структури гортані, звані шлуночковими складками. Ці структури розташовані прямо над голосовими зв'язками та використання їх у тваринному світі вважається дуже рідкісним. В результаті дослідники дійшли висновку, що кажани по суті є елітарним клубом тваринного світу, в якому майже всі мають навички тувинського горлового співу та виконання характерного для дет-металу.

За словами Елеманса, ці "гортанні крики" легко почути влітку, якщо прислухатися до колонії кажанів. Вчені досі не знають, що саме означає цей горловий спів ссавців, але помітили, що кажани використовують його, коли залишають або повертаються в колонію або коли дратуються один на одного.

Дослідники виявили унікальні навички кажанів абсолютно випадково, під час вивчення високочастотних звуків, які видають ссавці для ехолокації. Під час роботи вчені використали високошвидкісну зйомку для запису роботи голосових зв'язок кажанів. Тут вони і виявили, що шлуночкові складки також вібрують на низьких частотах в діапазоні від 1 до 5 кілогерців.

Цікаво, що люди використовують ці голосові зв'язки лише у двох випадках — дет-металевих співів і тувинських горлових співів. У результаті вібрації зв'язок коливання стають нерегулярними й дуже грубими, в результаті виходить те, що ми чуємо в "хрюкання дет-металу".

У ході дослідження вчені також дізналися, що голосові мембрани, які використовуються для ехолокації, мають діапазон від 3 до 4 октав. Однак шлуночкові складки розширюють діапазон — в результаті кажани досягають рекордних 7 октав.

За словами Елеманса, ця навичка "дет-металевих співів", мабуть, розвинулась у кажанів з необхідністю спілкування між собою. Річ у тому, що високочастотні частотні звуки, що використовуються для ехолокації, вузькоспрямовані та поширюються лише на кілька метрів. Тому тваринам потрібен інший засіб зв'язку між собою — наприклад, низькочастотні звуки, якими вони можуть спілкуватися всередині виду на великих відстанях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, як кажани стали вампірами.