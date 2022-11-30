Короли дэт-метала. Ученые обнаружили, что летучие мыши обладают уникальным навыком пения

Похоже, что не только Оззи Осборн питает слабость к летучим мышам, но и они являются его поклонниками.

Related video

В 1982 году на сцене в Де-Мойне во время выступления Black Sabbath фанат бросил на сцену летучую мышь. Фронтмен группы Оззи Осборн тогда откусил голову млекопитающему, а после концерта заявил, что до последнего был уверен, что это резиновая игрушка. Сегодня ученые обнаружили, что у летучих мышей и Оззи Осборна, видимо, есть нечто общее, пишет The Guardian.

В мире не так много исполнителей имеют вокальный диапазон в пять октав, известными примерами являются Мэрайя Кэри и Принс. Однако в новом исследовании датские ученые доказали, что летучие мыши являются королями дэт-метала в животном мире и, похоже, способны достигать семи октав.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Группа исследователей под руководством профессора Коэна Элеманса из Университета Южной Дании обнаружила, что летучие мыши способны издавать не только ультразвуковое чириканье для эхолокации, но и обладают невероятным вокальным диапазонам, а между собой общаются рычанием дэт-метала.

Ученые обнаружили, что летучие мыши используют для общения между собой на низких частотах толстые структуры в гортани, называемые желудочковыми складками. Эти структуры расположены прямо над голосовыми связками и использование их в животном мире считается весьма редким. В результате исследователи пришли к выводу, что летучие мыши по сути являются элитарным клубом животного мира, в котором почти все обладают навыками тувинского горлового пения и исполнения характерного для дэт-метала.

По словам Элеманса, эти "гортанные крики" легко услышать летом, если прислушаться к колонии летучих мышей. Ученые до сих пор не знают, что именно означает это горловое пение млекопитающих, но заметили, что летучие мыши используют его, когда покидают или возвращаются в колонию или когда раздражаются друг на друга.

Исследователи обнаружили уникальные навыки летучих мышей совершенно случайно, во время изучения высокочастотных звуков, которые млекопитающие издают для эхолокации. В ходе работы ученые использовали высокоскоростную съемку для записи работы голосовых связок летучих мышей. Тут то они и обнаружили, что желудочковые складки также вибрируют на низких частотах в диапазоне от 1 до 5 килогерц.

Любопытно, что люди используют эти голосовые связки только в двух случаях — дэт-металического пения и тувинского горлового пения. В результате вибрации связок колебания становятся нерегулярными и очень грубыми, в результате получается то, что мы слышим в "хрюканье дэт-метала".

В ходе исследования ученые также узнали, что голосовые мембраны, используемые для эхолокации, имеют диапазон от 3 до 4 октав. Однако желудочковые складки расширяют диапазон — в результате летучие мыши достигают рекордных 7 октав.

По словам Элеманса, этот навык "дэт-металического пения", по видимому, развился у летучих мышей с необходимостью общения между собой. Дело в том, что высокочастотные частотные звуки, используемые для эхолокации, узконаправленные и распространяются всего на несколько метров. Поэтому животным потребовалось другое средство связи между собой — например, низкочастотные звуки, которыми они могут общаться внутри вида на больших расстояниях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, как летучие мыши стали вампирами.