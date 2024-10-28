Заметно похудевшая дочь Оззи Осборна отметила свое 40-летие (фото)

Келли Осборн с друзьями отметила день рождения, продемонстрировала стройную фигуру в облегающем платье. При этом звезда отрицает, что принимала препарат Оземпик для похудения.

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Британская певица, актриса, телеведущая и модельер Келли Осборн выглядела великолепно на своем дене рождения, который она отметила 27 октября в компании друзей в клубе Birdstreet в Лос-Анджелесе, сообщает Daily Mail.

Дочь знаменитого британского рок-музыканта Оззи Осборна и звезды реалити-шоу, продюсера Шэрон Осборн, на вечеринке появилась в черном платьем с глубоким декольте, продемонстрировав свою резкую потерю веса. Элегантное облегающее платье-миди с длинными рукавами выгодно подчеркнуло стройную фигуру певицы. Келли собрала свои светлые локоны на макушке в гламурную прическу, закрепив ее черным бантом. Она дополнила образ черными туфлями на каблуках и черным клатчем.

Певица и актриса Келли Осборн Фото: Getty Images

Келли открыто заявила о своей потере веса в 38,5 кг после родов. При этом звезда отрицает, что принимала препарат Оземпик для похудения. Она рассказала, что "быстро" похудела, исключив "сахар и углеводы".

"Я знаю, что все думают, что я принимала Оземпик. Я не принимала Оземпик. Я не знаю, откуда это взялось. Моя мама принимала Оземпик. У меня был гестационный диабет, и мне нужно было сбросить вес, набранный во время беременности, иначе у меня повышался риск заболеть диабетом, чего я не хотела. Я исключила сахар и углеводы и быстро похудела", — призналась Келли.

Она также рассказала, что проходит курс комплексных процедур, чтобы убрать растяжки на теле, возникшие во время беременности. "Я родила ребенка, и на моем животе появилось множество растяжек, а кожа, похоже, потеряла эластичность", — призналась телеведущая.

Ранее, 17 секнтября, Фокус писал о том, что Келли Осборн раскрыла правду о доступе знаменитостей к опиоидам.