Помітно схудла дочка Оззі Осборна відзначила своє 40-річчя (фото)

Келлі Осборн із друзями відзначила день народження, продемонструвавши струнку фігуру в відвертій сукні. Водночас зірка заперечує, що приймала препарат Оземпік для схуднення.

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Британська співачка, акторка, телеведуча і модельєрка Келлі Осборн мала чудовий вигляд на своєму дні народження, який вона відсвяткувала 27 жовтня в компанії друзів у клубі Birdstreet у Лос-Анджелесі, повідомляє Daily Mail.

Дочка знаменитого британського рок-музиканта Оззі Осборна і зірки реаліті-шоу, продюсерки Шерон Осборн, на вечірці з'явилася в чорній сукні з глибоким декольте, продемонструвавши свою різку втрату ваги. Елегантна обтисла сукня-міді з довгими рукавами вигідно підкреслила струнку фігуру співачки. Келлі зібрала свої світлі локони на маківці в гламурну зачіску, закріпивши її чорним бантом. Вона доповнила образ чорними туфлями на підборах і чорним клатчем.

Співачка й актриса Келлі Осборн Фото: Getty Images

Келлі відкрито заявила про свою втрату ваги в 38,5 кг після пологів. Водночас зірка заперечує, що приймала препарат Оземпік для схуднення. Вона розповіла, що "швидко" схудла, виключивши "цукор і вуглеводи".

"Я знаю, що всі думають, що я приймала Оземпік. Я не приймала Оземпік. Я не знаю, звідки це взялося. Моя мама приймала Оземпік. У мене був гестаційний діабет і мені потрібно було скинути вагу, набрану під час вагітності, інакше у мене підвищувався ризик захворіти на діабет, чого я не хотіла. Я виключила цукор і вуглеводи і швидко схудла", — зізналася Келлі.

Вона також розповіла, що проходить курс комплексних процедур, щоб прибрати розтяжки на тілі, які виникли під час вагітності. "Я народила дитину і на моєму животі з'явилося безліч розтяжок, а шкіра, схоже, втратила еластичність", — зізналася телеведуча.

Раніше, 17 вересня, Фокус писав про те, що Келлі Осборн розкрила правду про доступ знаменитостей до опіоїдів.