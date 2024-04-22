Келлі Осборн розповіла, як змогла схуднути на 38,5 кг без Оземпіка

Свого часу Келлі хвалила Оземпік і підтримувала всіх, хто його використовує. Однак вона пішла іншим шляхом.

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39-річна британська співачка, авторка пісень, акторка, телеведуча та модельєрка Келлі Осборн, донька Озі та Шерон Осборн, яка свого часу зіткнулася з проблемою зайвої ваги, скинула 38,5 кг після народження дитини. В інтерв'ю Extra вона спростувала чутки про те, що використовувала для цього популярний препарат для діабетиків другого типу "Оземпік".

"Я знаю, що всі думають, що я приймала Оземпік. Я не приймала його. Я не знаю, звідки пішли ці чутки. Моя мама приймала Оземпік", — підкреслила вона.

У випадку зі схудненням Келлі впору згадати приказку "Не було б щастя, та нещастя допомогло".

Тонка і дзвінка Келлі Соборн

"У мене був гестаційний діабет, і мені довелося скинути вагу, яку я набрала під час вагітності, інакше у мене був вищий ризик захворіти на діабет, чого я не хотіла. Я відмовилася від цукру і вуглеводів і швидко схудла", — заявила Келлі, у якої є спільний син Сідні з діджеєм Slipknot Сідом Вілсоном.

Гестаційний діабет — це підвищення рівня глюкози в крові, що вперше виникає під час вагітності, але не дотягує до рівня, достатнього для постановки діагнозу "цукровий діабет". Це приховані порушення вуглеводного обміну, що загрожують перерости в цукровий діабет.

Келлі (ліворуч) у 2003 році

Келлі також зазначила, що проходить комплексну тонізуючу процедуру, що дає змогу підтягнути обличчя і тіло без операцій.

"Я народила дитину, і на моєму животі з'явилося стільки розтяжок, а шкіра, здається, втратила еластичність", — пояснила вона.

Келлі виховує сина Сідні

Раніше співачка всіляко підтримувала використання Оземпіка для схуднення, тим більше, що її мати публічно зізналася в тому, що вдалася до цього способу скинути вагу. Частково Келлі привабило те, що вона вважала це менш "нудним", ніж зміна дієти і збільшення фізичних вправ для схуднення.

"Є мільйон способів схуднути, чому б не зробити це за допомогою чогось менш нудного як тренування? Люди ненавидять і засуджують це, тому що хочуть це зробити. І люди, які ненавидять це найбільше, роблять це таємно або зляться, що не можуть собі цього дозволити".

Осборн вірить, що з часом Оземпік стане доступнішим для простих людей.

Ще один секрет схуднення знаменитості в тому, що 2020 року вона перенесла резекцію шлунка.

Раніше Фокус писав, що у Оземпіка виявився дуже дивний побічний ефект.