Келли Осборн рассказала, как смогла похудеть на 38,5 кг без Оземпика

В свое время Келли хвалила Оземпик и поддерживала всех, кто его использует. Однако она пошла по другому пути.

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39-летняя британская певица, автор песен, актриса, телеведущая и модельер Келли Осборн, дочь Ози и Шэрон Осборнов, которая в свое время столкнулась с проблемой лишнего веса, сбросила 38,5 кг после рождения ребенка. В интервью Extra она опровергла слухи о том, что использовала для этого популярный препарат для диабетиков второго типа "Оземпик".

"Я знаю, что все думают, что я принимала Оземпик. Я не принимала его. Я не знаю, откуда пошли эти слухи. Моя мама принимала Оземпик", — подчеркнула она.

В случае с похудением Келли впору вспомнить поговорку "Не было бы счастья, да несчастье помогло".

Тонкая и звонкая Келли Соборн

"У меня был гестационный диабет, и мне пришлось сбросить вес, который я набрала во время беременности, иначе у меня был более высокий риск заболеть диабетом, чего я не хотела. Я отказалась от сахара и углеводов и быстро похудела", — заявила Келли, у которой есть общий сын Сидни с диджеем Slipknot Сидом Уилсоном.

Гестационный диабет – это повышение уровня глюкозы в крови, впервые возникающее во время беременности, но не дотягивающее до уровня, достаточного для постановки диагноза "сахарный диабет". Это скрытые нарушения углеводного обмена, угрожающие перерасти в сахарный диабет.

Келли (слева) в 2003 году

Келли также отметила, что проходит комплексную тонизирующую процедуру, позволяющую подтянуть лицо и тело без операций.

"Я родила ребенка, и на моем животе появилось столько растяжек, а кожа, кажется, потеряла эластичность", – объяснила она.

Келли воспитывает сына Сидни

Ранее певица всячески поддерживала использование Оземпика для похудения, тем более, что ее мать публично призналась в том, что прибегла к этому способу сбросить вес. Частично Келли привлекло то, что она находила это менее "скучным", чем изменение диеты и увеличение физических упражнений для похудения.

"Есть миллион способов похудеть, почему бы не сделать это с помощью чего-то менее скучного как тренировки? Люди ненавидят и осуждают это, потому что хотят это сделать. И люди, которые ненавидят это больше всего, делают это тайно или злятся, что не могут себе этого позволить".

Осборн верит, что со временем Оземпик станет более доступным для простых людей.

Еще один секрет похудения знаменитости в том, что в 2020 году она перенесла резекцию желудка.

Ранее Фокус писал, что у Оземпика обнаружился очень странный побочный эффект.