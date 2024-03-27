Похудение ненадолго: у Оземпика обнаружился очень странный побочный эффект

Несмотря на то, что количество таких случаев не единично, врачи застерегают использовать Оземпик для того, чтобы забеременеть.

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Препарат от диабета Оземпик, которые многие принимают для быстрого похудения, показал неожиданный побочный эффект. Женщины, которые принимали противозачаточные или были бесплодны, резко получали положительный тест на беременность после приема этого препарата, пишет USA Today/

В Facebook, Reddit и TikTok появился такой термин как "оземпикские младенцы". В соцсетях женщины, которые принимали Оземпик, рассказывают о собственном опыте внеплановой беременности.

Например, 32-летняя Деб Оливиара начала принимать "Оземпик" на следующий день после Дня Благодарения (28 ноября), чтобы сбросить лишний вес, который влиял на ее психическое здоровье. Она не всегда пила противозачаточные таблетки, но это ее не особо беспокоило, поскольку в анамнезе у нее были неустановленные проблемы с фертильностью, из-за которых ей было трудно забеременеть.

Всего через два месяца после начала приема лекарств и на той же неделе, когда она достигла желаемого веса, Оливиара узнала, что беременна.

"Мы были открыты для этой идеи, но определенно не пытались. "Это была большая неожиданность, и это единственная беременность, кроме моей первой, которая не наступила после выкидыша", – говорит женщина, пережившая четыре выкидыша. У нее были потери в первом триместре, потери во втором триместре и мертворождение. Сейчас у нее двое детей и эта беременность протекает хорошо.

После прекращения препарата для похудения у многих женщин нормализрвался гормональный баланс Фото: Из открытых источников

Эксперты в области репродуктивной медицины и медицины ожирения сообщили журналистам, что они также замечают эту тенденцию в клиниках. По их словам, это вероятно, происходит по двум причинам. Во-первых, снижение веса корректирует гормональный дисбаланс, вызванный ожирением и нарушениями обмена веществ, и тем самым повышает фертильность. Во-вторых, некоторые лекарства могут снижать эффективность противозачаточных таблеток, увеличивая вероятность наступления беременности.

Однако эксперты предупреждают, что ни при каких обстоятельствах женщины не должны использовать препараты для снижения веса, чтобы забеременеть. Исследования на крысах, кроликах и обезьянах показали, что эти лекарства, если принимать их во время беременности, могут привести к выкидышу и врожденным дефектам. Они уточнили, что исследований на людях не проводилось. Производители лекарств рекомендуют женщинам прекратить прием препаратов для снижения веса как минимум за два месяца до запланированной беременности.

"Это правда, что с научной точки зрения эти лекарства могут облегчить людям возможность забеременеть. Но люди должны быть осторожны, потому что могут быть опасные последствия, если принимать их во время беременности, поскольку лекарства могут задерживаться в организме", – предупреждает доктор Эллисон Роджерс, акушер-гинеколог и репродуктивный эндокринолог в Центрах репродуктивной медицины штата Иллинойс. ".

Ранее Фокус писал, можно ли питанием заменить препарат для похудения.

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