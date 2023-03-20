Избегаем лекарств. Ученые рассказали, можно ли питанием заменить препарат для похудения

Оземпик, наряду с близким по действию препаратом Вегови, вызвал широкую огласку и дебаты в обществе. Даже Илон Маск не смог удержаться от комментариев по поводу этого средства и его одобрения как возможности для снижения веса подростков в США. Но ученые считают, что данные препараты не являются "волшебной таблеткой".

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Исследование действия препарата, проведенные в 2017 Джоном Бланделом (Университет Дании), показывает, что Оземпик был эффективен в похудении у более чем 65% в группе. Но при этом некоторые ученые утверждают, что такое лекарство не является панацеей. Можно ли заменить препарат для лечения ожирения и есть ли у такой методики последствия — рассказывает Эмма Беккет, старший преподаватель Школы наук об окружающей среде и жизни (Австралия) на Science Alert.

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Каков механизм действия препарата Оземпик?

Оземпик содержит семаглутид в качестве активного ингредиента, который вызывает чувство сытости, тем самым подавляя аппетит и способствуя потере веса. Кроме того, семаглутид помогает увеличить выработку инсулина поджелудочной железой, что способствует лечению диабета 2 типа. Инсулин необходим для переноса глюкозы в кровь и клетки организма для использования энергии. Семаглутид имитирует действие GLP-1, естественного гормона, который регулирует аппетит и расход энергии в ответ на потребление питательных веществ.

Можно ли достичь тех же эффектов, что и Оземпик, используя продукты питания?

GLP-1 запускается макронутриентами, такими как: простые сахара, пептиды и аминокислоты из белков и короткоцепочечные жирные кислоты из жиров. Энергетически плотные продукты с высоким содержанием жира или сахара и низким содержанием воды содержат большое количество этих макронутриентов. Выбор продуктов с высоким содержанием питательных веществ, таких как авокадо или орехи для получения хороших жиров, яиц для постного белка, овощей и цельного зерна для ферментируемых волокон, может повысить уровень гормона.

Диета, богатая питательными веществами, стимулирующими GLP-1, может способствовать повышению его уровня, что приводит к ощущению сытости и лучшему управлению весом и диабетом 2 типа. Диеты с высоким содержанием жира, клетчатки и белка благоприятны для достижения этих эффектов, что делает изменение рациона питания важной частью управления весом и диабетом 2 типа.

Вот почему диеты с высоким содержанием жира, клетчатки и белка помогают дольше чувствовать себя сытым. Именно поэтому изменение диеты является частью лечения как лишнего веса, так и диабета 2 типа.

Есть нюанс

Хотя это правда, что потребление продуктов с высоким содержанием питательных веществ, стимулирующих GLP-1, может помочь повысить уровень гормона, ситуация не так однозначна для всех. На самом деле, реакция человеческого организма на GLP-1 сложна и варьируется от человека к человеку.

Например, когда мы сидим на диете и ограничиваем потребление энергии, мы часто чувствуем себя более голодными из-за механизма организма, который пытается поддерживать "заданную точку" для веса и чувства голода, что может отличаться у разных людей.

Более того, исследования показали, что уровень GLP-1, особенно после еды, ниже у людей с ожирением. Это может быть результатом снижения выработки гормона, увеличения его распада, снижения чувствительности или количества рецепторов, которые его распознают.

Генетические вариации, влияющие на гены, ответственные за GLP-1, рецепторы или регуляторные пути, контролирующие его производство, также могут быть виновниками этих различий, и эти вариации нелегко поддаются изменению.

Могут ли инъекции легко решить проблему?

Хотя и диета, и лекарства могут быть эффективными, оба они сопряжены с определенными трудностями.

Лекарства, такие как Оземпик, могут привести к побочным эффектам, таким как тошнота, рвота, диарея и проблемы со внутренними органами.

Более того, как только вы прекращаете принимать препарат, чувство подавления аппетита со временем уменьшается, и человек начинает испытывать чувство голода на прежнем уровне. Если вы быстро потеряли значительное количество веса, вы можете даже почувствовать себя более голодным, чем раньше.

Диетические изменения имеют меньше побочных эффектов, но требуют больше времени и усилий для достижения эффекта.

В нашем быстро меняющемся обществе различные факторы, такие как затраты, время, навыки и доступность могут затруднить здоровое питание, усилить чувство голода и повлиять на уровень инсулина.

Хотя и диетические, и медикаментозные решения часто подчеркивают индивидуальные изменения поведения для улучшения состояния здоровья, системные изменения, снижающие барьеры для здорового питания (например, сокращение продолжительности рабочей недели или повышение минимальной заработной платы), скорее всего, окажут более значительное влияние.

Важно также помнить, что вес — это лишь один из аспектов общего состояния здоровья. Даже если вам удастся подавить аппетит и похудеть, диета с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов, лишенных микроэлементов, может помешать вам получать полноценное питание.

Таким образом, поддержка в улучшении пищевых привычек имеет решающее значение для реального улучшения здоровья, независимо от приема лекарств или потери веса.

Заключение

В целом, поговорка "Пусть пища будет твоим лекарством" имеет смысл, особенно когда разрабатываются препараты, имитирующие естественные гормоны и соединения в нашем организме. Однако изменение рациона питания не является универсальным решением, поскольку наша биология и жизненные обстоятельства уникальны.

В то время как некоторым людям для снижения веса и контроля уровня инсулина может потребоваться медикаментозное лечение, другие могут добиться успеха только за счет изменения рациона питания.

Важно помнить, что медицинское обслуживание является индивидуальным, и решения, касающиеся питания и лекарств, должны приниматься под руководством профессионалов здравоохранения, таких как терапевты и диетологи. Эти специалисты могут дать уникальные рекомендации, основанные на ваших конкретных потребностях и ситуации.

Ранее Фокус писал о том, сколько человечество потеряло лет жизни из-за ожирения. Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.