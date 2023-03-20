Уникаємо ліків. Вчені розповіли, чи можна харчуванням замінити препарат для схуднення

Оземпік, поряд із близьким за дією препаратом Вегові, викликав широкий розголос і дебати в суспільстві. Навіть Ілон Маск не зміг утриматися від коментарів з приводу цього засобу і його схвалення як можливості для зниження ваги підлітків у США. Але вчені вважають, що ці препарати не є "чарівною таблеткою".

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Дослідження дії препарату, проведене в 2017 році Джоном Бланделом (Університет Данії), показує, що Оземпік був ефективний у схудненні в понад 65% у групі. Але при цьому деякі вчені стверджують, що такі ліки не є панацеєю. Чи можна замінити препарат для лікування ожиріння і чи є у такої методики наслідки — розповідає Емма Беккет, старша викладачка Школи наук про навколишнє середовище і життя (Австралія) на Science Alert.

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Яким є механізм дії препарату Оземпік?

Який механізм дії препарату Оземпік?

Оземпік містить семаглутид як активний інгредієнт, який викликає відчуття ситості, таким чином пригнічуючи апетит і сприяючи втраті ваги. Крім того, семаглутид допомагає збільшити вироблення інсуліну підшлунковою залозою, що сприяє лікуванню діабету 2 типу. Інсулін необхідний для перенесення глюкози в кров і клітини організму для використання енергії. Семаглутид імітує дію GLP-1, природного гормону, який регулює апетит і витрату енергії у відповідь на споживання поживних речовин.

Чи можна досягти тих самих ефектів, що й Оземпік, використовуючи продукти харчування?

GLP-1 запускається макронутрієнтами, такими як: прості цукри, пептиди й амінокислоти з білків і коротколанцюгові жирні кислоти з жирів. Енергетично щільні продукти з високим вмістом жиру або цукру і низьким вмістом води містять велику кількість цих макронутрієнтів. Вибір продуктів з високим вмістом поживних речовин, таких як авокадо або горіхи для отримання хороших жирів, яєць для пісного білка, овочів і цільного зерна для ферментованих волокон, може підвищити рівень гормону.

Дієта, багата поживними речовинами, що стимулюють GLP-1, може сприяти підвищенню його рівня, що призводить до відчуття ситості та кращого управління вагою і діабетом 2 типу. Дієти з високим вмістом жиру, клітковини і білка сприятливі для досягнення цих ефектів, що робить зміну раціону харчування важливою частиною управління вагою і діабетом 2 типу.

Ось чому дієти з високим вмістом жиру, клітковини та білка допомагають довше почуватися ситим. Саме тому зміна дієти є частиною лікування як зайвої ваги, так і діабету 2 типу.

Є нюанс

Хоча це правда, що споживання продуктів із високим вмістом поживних речовин, що стимулюють GLP-1, може допомогти підвищити рівень гормону, ситуація не така однозначна для всіх. Насправді, реакція людського організму на GLP-1 складна і варіюється від людини до людини.

Наприклад, коли ми сидимо на дієті й обмежуємо споживання енергії, ми часто відчуваємо себе більш голодними через механізм організму, який намагається підтримувати "задану точку" для ваги та відчуття голоду, що може відрізнятися у різних людей.

Ба більше, дослідження показали, що рівень GLP-1, особливо після їжі, нижчий у людей з ожирінням. Це може бути результатом зниження вироблення гормону, збільшення його розпаду, зниження чутливості або кількості рецепторів, які його розпізнають.

Генетичні варіації, що впливають на гени, відповідальні за GLP-1, рецептори або регуляторні шляхи, які контролюють його виробництво, також можуть бути винуватцями цих відмінностей, і ці варіації нелегко піддаються зміні.

Чи можуть ін'єкції легко вирішити проблему?

Хоча і дієта, і ліки можуть бути ефективними, обидва вони пов'язані з певними труднощами.

Ліки, такі як Оземпік, можуть призвести до побічних ефектів, таких як нудота, блювота, діарея і проблеми з внутрішніми органами.

Ба більше, щойно ви припиняєте приймати препарат, відчуття придушення апетиту з часом зменшується, і людина починає відчувати почуття голоду на колишньому рівні. Якщо ви швидко втратили значну кількість ваги, ви можете навіть відчути себе голоднішим, ніж раніше.

Дієтичні зміни мають менше побічних ефектів, але вимагають більше часу і зусиль для досягнення ефекту.

У нашому мінливому суспільстві, що швидко змінюється, різні чинники, такі як витрати, час, навички та доступність, можуть ускладнити здорове харчування, посилити відчуття голоду і вплинути на рівень інсуліну.

Хоча і дієтичні, і медикаментозні рішення часто наголошують на індивідуальних змінах поведінки для поліпшення стану здоров'я, системні зміни, що знижують бар'єри для здорового харчування (наприклад, скорочення тривалості робочого тижня або підвищення мінімальної заробітної плати), найімовірніше, матимуть більш значний вплив.

Важливо також пам'ятати, що вага — це лише один з аспектів загального стану здоров'я. Навіть якщо вам вдасться зменшити апетит і схуднути, дієта з високим вмістом ультраперероблених продуктів, позбавлених мікроелементів, може перешкодити вам отримувати повноцінне харчування.

Таким чином, підтримка в поліпшенні харчових звичок має вирішальне значення для реального поліпшення здоров'я, незалежно від приймання ліків або втрати ваги.

Висновок

Загалом, приказка "Нехай їжа буде твоїми ліками" має сенс, особливо коли розробляють препарати, що імітують природні гормони та сполуки в нашому організмі. Однак зміна раціону харчування не є універсальним рішенням, оскільки наша біологія та життєві обставини унікальні.

У той час як деяким людям для зниження ваги і контролю рівня інсуліну може знадобитися медикаментозне лікування, інші можуть домогтися успіху тільки за рахунок зміни раціону харчування.

Важливо пам'ятати, що медичне обслуговування є індивідуальним, і рішення, що стосуються харчування та ліків, слід ухвалювати під керівництвом професіоналів охорони здоров'я, таких як терапевти та дієтологи. Ці фахівці можуть дати унікальні рекомендації, засновані на ваших конкретних потребах і ситуації.

Раніше Фокус писав про те, скільки людство втратило років життя через ожиріння. Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.