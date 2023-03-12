Вчені назвали, скільки років життя втратило людство через ожиріння: сума вражає

Автори дослідження пропонують запровадити профілактичні та терапевтичні стратегії на загальних рівнях, щоб знизити навантаження на глобальну охорону здоров'я, адже показники продовжують зростати.

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Вчені вирішили дослідити питання такої проблеми, як ожиріння, а також підрахували, скільки років життя людство через це втратило. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Cell Metabolism.

За даними ВООЗ, не менше 13% всього дорослого населення планети страждає від ожиріння і це суттєво позначається не тільки на якості та тривалості життя, але ще й завдає економічних збитків.

Серед найпопулярніших наслідків проблеми з серцем та судинами, навантаження на кістки та онкологія.

Вченими було проаналізовано не менше 9 тисяч досліджень, проведених з 2000 по 2019 рік у 162 країнах світу. Особливу увагу було приділено метаболічним захворюванням: ожирінню, гіпертонії, діабету другого типу, високому рівню холестерину тощо.

"Найбільше збільшення тяжкості хвороб спостерігалося в країнах з високими середніми показниками доходу, рівня освіти та народжуваності. Втім, тяжкість метаболічних хвороб зростає в усьому світі, хай і неоднорідно", — йдеться у повідомленні.

Виходячи з даних, через проблеми із зайвою вагою людство втратило 160 мільйонів років життя. Вчені переконані, що необхідно запровадити ефективні профілактичні та терапевтичні стратегії на індивідуальному, громадському та національному рівнях, які б враховували регіональні та соціально-економічні дані. Це допомогло б знизити масштаби проблеми та навантаження на глобальну охорону здоров'я.

Нагадаємо, 7 березня портал NPR повідомляв, що все більше молодих людей страждають від діабету та ожиріння. Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням, у якому взяли участь близько 13 000 осіб віком від 20 до 44 років, діабет та ожиріння — два фактори ризику серцево-судинних захворювань — зростають серед молодих людей у США.

11 січня вчені пояснювали, чому чоловіки частіше страждають на ожиріння. Нове дослідження вчених проливає світло на механізми, що лежать в основі частішої смертності чоловіків від хвороб, пов'язаних з ожирінням.