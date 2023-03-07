Діабет та ожиріння молодшають: все більше молодих людей страждають від цих проблем зі здоров'ям

Згідно з нещодавно опублікованим дослідженням, у якому взяли участь майже 13 000 осіб віком від 20 до 44 років, діабет та ожиріння — два фактори ризику серцево-судинних захворювань — ростуть серед молодих людей у США.

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Поширеність діабету зросла з 3% до 4,1%, ожиріння підскочило з 32,7% до 40,9%, згідно з новим дослідженням, у якому використовуються дані з 2009 по 2020 рік. Результати показують "високий і підвищений тягар більшості серцево-судинних факторів ризику в молодих людей", — заявили автори, Ріші К. Вадхера, Рахул Аггарвал і Роберт В. Йе з Гарвардського медичного університету. Автори дослідження пояснили, що їхні результати наголошують на необхідності активізації зусиль громадської охорони здоров'я та клінічних втручань, спрямованих на профілактичні заходи для молодих людей, пише NPR.

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На додаток до серцевих захворювань тенденції вказують на те, що все більше молодих людей схильні до більшого ризику серцевого нападу, інсульту та серцевої недостатності — потенційно смертельних і довічних проблем зі здоров'ям, згідно з дослідженням.

Автори припускають, що скринінг молодших вікових груп на діабет може означати більш ранню діагностику та швидше лікування.

"З огляду на високий рівень ускладнень діабету, виявлення і зниження ризику в молодих людей може мати наслідки для здоров'я серцево-судинної системи, а також інших захворювань, пов'язаних із діабетом, таких як захворювання нирок, інфекції та раку", — кажуть вони.

У дослідженні також розглядалися загальні показники артеріальної гіпертензії, які трохи збільшились, але не досягли статистичної значущості.

Але також і дорослі зіткнулися зі значним ростом діабету та гіпертонії, кажуть автори. На їхню думку, причиною росту, ймовірно, стали продукти з високим вмістом натрію та ультраперероблені продукти, а також соціально-економічні бар'єри, що ускладнюють доступ до здорової їжі.

"Необхідні зусилля громадської охорони здоров'я, які враховують культурні та соціальні особливості, для вирішення проблеми росту захворюваності на діабет серед дорослих", — заявили вони.

Автори рекомендували способи усунення прогалин у здоров'ї, зокрема: заходи під керівництвом фармацевтів у перукарнях, великомасштабні ініціативи системи охорони здоров'я, спрямовані на виявлення та лікування неконтрольованого артеріального тиску в молодих людей, ширший доступ до первинної медико-санітарної допомоги та більше зелених зон для регулярних вправ.

Раніше Фокус писав про те, що причина появи діабету не завжди у споживанні цукру. Учені з'ясували, що ген, раніше пов'язаний з лейкемією, був тісно пов'язаний з порушенням вироблення інсуліну у діабетиків 2 типу.