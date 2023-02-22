Нова причина появи діабету. Не завжди винен цукор, — кажуть вчені

Вчені з'ясували, що ген, раніше пов'язаний з лейкемією, був тісно пов'язаний з порушенням вироблення інсуліну у діабетиків 2 типу.

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Діабет 2 типу – це хронічне захворювання, яке призводить до підвищення рівня цукру в крові через нездатність організму ефективно виробляти чи використовувати інсулін. Діабет вражає мільйони людей у всьому світі, і очікується, що його захворюваність продовжуватиме зростати. Дослідники намагалися визначити генетичні причини захворювання протягом багатьох років, і тепер нове дослідження виявило ген, який, мабуть, пов'язаний із виникненням діабету 2 типу.

У дослідженні, проведеному вченими Лундського університету у Швеції, було виділено ген під назвою PAX5, який раніше не був пов'язаний із діабетом. Було виявлено, що ген надекспресується (надто сильно включається в роботу) у бета-клітинах підшлункової залози у людей з діабетом 2 типу, що призводить до порушення секреції інсуліну, пише New Atlas.

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Дослідники використовували секвенування РНК вивчення острівцевих клітин як діабетиків, і здорових людей. Вони виявили, що з 395 диференціально експресованих генів (DEG) лише 94 були відомі раніше. Раніше не було відомо, що PAX5 пов'язаний із діабетом.

Відкриття дослідниками нового гена PAX5 є значним досягненням у прагненні краще зрозуміти генетичні причини діабету. Надекспресія цього гена тісно пов'язана з порушенням секреції бета-клітинними інсуліну, що може призвести до розвитку діабету 2 типу.

Результати дослідження наголошують на важливості технології редагування генів у лікуванні діабету. Дослідники прагнуть використати технологію редагування генів CRISPR/Cas9 для регулювання активності PAX5 та відновлення його рівня у людей з діабетом 2 типу. У разі успіху це може спричинити створення нового методу лікування хвороби.

Дослідження також наголошує на важливості повногеномних асоціативних досліджень, які можуть ідентифікувати гени, пов'язані з конкретним захворюванням. Дослідники ідентифікували сотні генетичних сигналів, пов'язаних із діабетом 2 типу, але більшості досліджень не вистачало достовірності через невеликий розмір вибірки. Однак дослідження Лундського університету є великомасштабним і надійним дослідженням, в якому використовувалося секвенування РНК (визначення послідовності молекул в РНК) для виявлення нових генів, пов'язаних з діабетом.

Міжнародна діабетична федерація (IDF) прогнозує, що кількість людей, які живуть із діабетом, продовжуватиме зростати. Відкриття нового гена, пов'язаного з діабетом, є значною подією, яка може призвести до нових методів лікування і, зрештою, лікування від хвороби.

Насамкінець, відкриття PAX5 як нового гена, пов'язаного з діабетом 2 типу, є значним кроком вперед у нашому розумінні генетичних причин захворювання. Результати дослідження підкреслюють потенціал технології редагування генів для лікування діабету та наголошують на важливості надійних досліджень для виявлення нових генів, пов'язаних з діабетом.

Раніше Фокус писав про новий спосіб уникнути ампутацій при діабеті другого типу. Команда з Астонського університету розробила точніший спосіб перевірки кровотоку в стопах у пацієнтів, що сприяє ранній діагностиці тромбозів.