Новая причина появления диабета. Не всегда виноват сахар, — говорят ученые

Ученые выяснили, что ген, ранее связанный с лейкемией, был тесно связан с нарушением выработки инсулина у диабетиков 2 типа.

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Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, которое приводит к повышению уровня сахара в крови из-за неспособности организма эффективно вырабатывать или использовать инсулин. Диабет поражает миллионы людей во всем мире, и ожидается, что его заболеваемость будет продолжать расти. Исследователи пытались определить генетические причины заболевания в течение многих лет, и теперь новое исследование обнаружило ген, который, по-видимому, связан с возникновением диабета 2 типа.

В исследовании, проведенном учеными Лундского университета в Швеции, был выделен ген под названием PAX5, который ранее не был связан с диабетом. Было обнаружено, что ген сверхэкспрессируется (слишком сильно включается в работу) в бета-клетках поджелудочной железы у людей с диабетом 2 типа, что приводит к нарушению секреции инсулина, пишет New Atlas.

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Исследователи использовали секвенирование РНК для изучения островковых клеток как диабетиков, так и здоровых людей. Они обнаружили, что из 395 дифференциально экспрессируемых генов (DEG) только 94 были известны ранее. Ранее не было известно, что PAX5 связан с диабетом.

Открытие исследователями нового гена PAX5 является значительным достижением в стремлении лучше понять генетические причины диабета. Сверхэкспрессия этого гена тесно связана с нарушением секреции инсулина бета-клетками, что может привести к развитию диабета 2 типа.

Результаты исследования подчеркивают важность технологии редактирования генов в лечении диабета. Исследователи стремятся использовать технологию редактирования генов CRISPR/Cas9 для регулирования активности PAX5 и восстановления его уровня у людей с диабетом 2 типа. В случае успеха это может привести к созданию нового метода лечения болезни.

Исследование также подчеркивает важность полногеномных ассоциативных исследований, которые могут идентифицировать гены, связанные с конкретным заболеванием. Исследователи идентифицировали сотни генетических сигналов, связанных с диабетом 2 типа, но большинству исследований не хватало достоверности из-за небольшого размера выборки. Однако исследование Лундского университета представляет собой крупномасштабное и надежное исследование, в котором использовалось секвенирование РНК (определение последовательности молекул в РНК) для выявления новых генов, связанных с диабетом.

Международная диабетическая федерация (IDF) прогнозирует, что число людей, живущих с диабетом, будет продолжать расти. Открытие нового гена, связанного с диабетом, является значительным событием, которое может привести к новым методам лечения и, в конечном итоге, к излечению от болезни.

В заключение, открытие PAX5 как нового гена, связанного с диабетом 2 типа, является значительным шагом вперед в нашем понимании генетических причин заболевания. Результаты исследования подчеркивают потенциал технологии редактирования генов для лечения диабета и подчеркивают важность надежных исследований для выявления новых генов, связанных с диабетом.

Ранее Фокус писал о новом способе избежать ампутаций при диабете второго типа. Команда из Астонского университета разработала более точный способ проверки кровотока в стопах у пациентов, что способствует ранней диагностике тромбозов.