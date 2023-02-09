Спасет от ампутации. Ученые нашли способ уменьшить риск тромбозов у диабетиков второго типа

Команда из Астонского университета разработала более точный способ проверки кровотока в стопах у пациентов с диабетом 2 типа.

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Их результаты с использованием лазеров позволили повысить точность обнаружения крошечных изменений в микроциркуляции, которые происходят в мельчайших сосудах системы кровообращения. Изменения кровотока на этом уровне могут повлиять на то, будет ли ткань жить или погибнет, и люди с диабетом 2 типа могут подвергаться риску ампутации стопы из-за осложнений со стороны кровообращения, вызванных их состоянием, пишет The Engineer.

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Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) обычно используется для мониторинга кровотока в коже, но этот метод основан на средних значениях кровотока и не всегда точен. Исследователи предложили новый подход к обработке световых сигналов ЛДФ, который является более точным. Исследование описано в книге "Диагностика кожных сосудистых осложнений, выявленных с помощью частотно-временного анализа и разложения спектра лазерного доплера".

В настоящее время ЛДФ измеряет перфузию крови, которая является величиной, пропорциональной среднему объему крови, протекающей через средний объем ткани в среднюю единицу времени. Новый метод разделяет сигналы ЛДФ, позволяя измерять кровоток в определенной области сосудистого русла, например в капиллярах или венах.

По словам Астона, предлагаемый подход имеет большой потенциал для включения в существующие прикроватные и носимые устройства на основе ЛДФ для более продвинутой клинической диагностики кровотока и микроциркуляции кровотока.

Новый подход прошел испытания на здоровых добровольцах и пилотные клинические испытания на больных сахарным диабетом путем нанесения зонда на их кожу. Отмечено, что новый метод показал значительное повышение диагностической точности выявления микрососудистых изменений кожи стоп у больных сахарным диабетом 2 типа, а также возрастных изменений.

Исследованием руководили профессор механики, биомедицины и проектирования Игорь Меглински и доктор Виктор Дремен из Астонского института фотонных технологий. "Мы рады, что нашли более точный метод диагностики кровотока в коже, который, как мы полагаем, может помочь людям с диабетом, — говорится в заявлении профессора Меглински. — В будущем этот метод может проложить путь к более точной визуализации кровотока в мозге и других биологических тканях".

Ранее Фокус писал о том, что нитриты из питьевой воды способны вызывать диабет второго типа. Исследователи опубликовали работу о распространенных опасных добавках и их связи с смертельным заболеванием.