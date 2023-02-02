Нитриты из питьевой воды и продуктов вызывают диабет второго типа, — ученые

Исследователи опубликовали работу о распространенных опасных добавках и их связи с смертельным заболеванием.

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Новое исследование обнаружило связь между потреблением нитритов из питьевой воды и продуктов, и риском развития диабета 2 типа, пишет Sci Tech Daily. Нитраты и нитриты естественным образом содержатся в воде и почве и используются в качестве пищевых консервантов для продления срока годности.

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Некоторые представители общественного здравоохранения предложили ограничить использование нитритов и нитратов в качестве пищевых добавок, однако их влияние на проблемы с обменом веществ и диабет 2 типа у людей не изучалось ранее. Чтобы изучить связь, исследователи использовали данные 104 168 участников выборки.

Данное исследование — это продолжающееся веб-исследование, начатое в 2009 году. Участники в возрасте 15 лет и старше регистрируются добровольно и самостоятельно сообщают историю болезни, социально-демографические данные, диету, образ жизни и основные сведения о состоянии здоровья.

Исследователи использовали подробную информацию о воздействии нитритов/нитратов, полученную из нескольких баз данных и источников, а затем разработали статистические модели для анализа информации о диете, о которой сообщают сами люди, с результатами по здоровью.

Ученые обнаружили, что респонденты, сообщившие о более высоком потреблении нитритов в целом и, в частности, из пищевых добавок, имели более высокий риск развития диабета 2 типа.

Исследование имело несколько ограничений, и для подтверждения результатов необходимы дополнительные исследования. Данные были предоставлены самими респондентами, и исследователи не смогли подтвердить конкретное воздействие нитритов/нитратов с помощью биомаркеров.

Кроме того, демографические данные и поведение людей в выборке нельзя обобщить на остальную часть населения — в число подавших информацию входило большее количество молодых людей, чаще женщин, которые демонстрировали более здоровое пищевое поведение. По мнению авторов, "эти результаты представляют собой новое доказательство в контексте текущих дискуссий о необходимости сокращения использования нитритных добавок в переработанном мясе в пищевой промышленности и могут подтвердить необходимость более эффективного регулирования загрязнения почвы удобрениями. Тем временем несколько органов здравоохранения во всем мире уже рекомендуют гражданам ограничить потребление продуктов, содержащих сомнительные добавки, включая нитрит натрия".

Исследователи так же добавляют: "Это первое крупномасштабное выборочное исследование, в котором предполагается прямая связь между нитритами, образующимися в результате добавок, и риском развития диабета 2 типа. Это также подтверждает ранее предполагаемую связь между общим содержанием пищевых нитритов и риском развития диабета 2 типа".

Ранее Фокус писал о продуктах, которые следует приравнять к наркотикам. Исследование показывают, что некоторые продукты вызывают такую же зависимость, как и сигареты или кокаин.