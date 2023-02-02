Нітрити з питної води та продуктів викликають діабет другого типу, — вчені

Дослідники опублікували роботу про поширені небезпечні добавки та їх зв'язок зі смертельним захворюванням.

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Нове дослідження виявило зв'язок між споживанням нітритів із питної води та продуктів, і ризиком розвитку діабету 2 типу, пише Sci Tech Daily. Нітрати та нітрити природним чином містяться у воді та ґрунті та використовуються як харчові консерванти для продовження терміну придатності.

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Деякі представники громадської охорони здоров'я запропонували обмежити використання нітритів і нітратів як харчових добавок, проте їх вплив на проблеми з обміном речовин і діабет 2 типу у людей не вивчався раніше. Щоб вивчити зв'язок, дослідники використали дані 104 168 учасників вибірки.

Це дослідження — це продовжуване вебдослідження, розпочате в 2009 році. Учасники віком 15 років і старше реєструються добровільно та самостійно повідомляють історію хвороби, соціально-демографічні дані, дієту, спосіб життя та основні відомості про стан здоров'я.

Дослідники використовували докладну інформацію про вплив нітритів/нітратів, отриману з кількох баз даних і джерел, а потім розробили статистичні моделі для аналізу інформації про дієту, про яку повідомляють самі люди, з результатами здоров'я.

Учені з'ясували, що респонденти, які повідомили про вище споживання нітритів загалом і, зокрема, з харчових добавок, мали більший ризик розвитку діабету 2 типу.

Дослідження мало кілька обмежень, і на підтвердження результатів необхідні додаткові дослідження. Дані були надані самими респондентами і дослідники не змогли підтвердити конкретний вплив нітритів/нітратів за допомогою біомаркерів.

Крім того, демографічні дані та поведінку людей у вибірці не можна узагальнити на решту населення — до тих, хто подав інформацію, входила більша кількість молодих людей, частіше жінок, які демонстрували здоровішу харчову поведінку. На думку авторів, "ці результати є новим доказом у контексті поточних дискусій щодо необхідності скорочення використання нітритних добавок у переробленому м'ясі в харчовій промисловості та можуть підтвердити необхідність більш ефективного регулювання забруднення ґрунту добривами. Тим часом кілька органів охорони здоров'я в усьому світі вже рекомендують громадянам обмежити споживання продуктів, що містять сумнівні добавки, враховуючи нітрит натрію.

Дослідники також додають: "Це перше великомасштабне вибіркове дослідження, в якому передбачається прямий зв'язок між нітритами, що утворюються внаслідок добавок, і ризиком розвитку діабету 2 типу. Це також підтверджує раніше передбачуваний зв'язок між загальним вмістом харчових нітритів і ризиком розвитку діабету 2 типу" .

Раніше Фокус писав про продукти, які варто прирівняти до наркотиків. Дослідження показують, деякі продукти викликають таку ж залежність, як і сигарети чи кокаїн.