Залежність з першого шматочка. Вчені назвали продукти, які варто прирівняти до наркотиків

Дослідження показують, деякі продукти викликають таку ж залежність, як і сигарети чи кокаїн.

Related video

Пончики, піца, пластівці, газовані напої — всі ці продукти надзвичайно смачні та також небезпечні для нашого здоров'я. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що ультраперероблені продукти можна сміливо ставити в один ряд із наркотиками та цигарками — завдають шкоди організму та викликають залежність, пише Daily Mail.

Група дослідників на чолі з докторкою, професоркою психології університету Мічігану Ешлі Гіргардт дійшли висновку, що ультраперероблені продукти, до яких належать і чипси, випічка, цукерки, пластівці, пончики, газовані напої та багато іншого, містять величезну кількість штучних ароматизаторів, консерваторів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Все це робить їх надзвичайно смачними, але також калорійними, жирними, цукровими або сольовими, що підвищує ризик ожиріння або розвитку інших захворювань. В результаті вчені дійшли висновку, що все це робить "смаколики" більш схожими на наркотики, адже вони власне далекі від натуральних за текстурою і смаком.

За словами професорки дослідження поведінки щодо здоров'я в Технічному університеті Вірджинії Олександри Діфелічантоні, всі ці продукти були відмінно розроблені для доставляння цукру та жирів до нашого організму. Крім того, вони викликають звикання, нарівні із цигарками, алкоголем та наркотиками.

Дослідження показують, що у США, наприклад, такі продукти становлять близько 50% всього раціону місцевих жителів. Вони також стають причиною розвитку ожиріння, роблять людей більш схильними до ризику розвитку раку, наприклад колоректального і раку нирок, хвороби Альцгеймера та інших. Регулярне вживання подібних продуктів призведе до підвищення рівня цукру в крові, що обернеться діабетом.

Раніше у вересні вчені опублікували приголомшливі результати дослідження, в яких йшлося про повсюдне зростання показників раннього раку молочної та підшлункової залози, а також товстої кишки — винуватцями виявилися ці продукти. Крім того, бразильські дослідники дійшли висновку, що кожна п'ята передчасна смерть у цій країні також пов'язана з обробленими продуктами.

Дослідники відзначають, що потрібно більше досліджень, щоб зрозуміти, як шкідлива їжа впливає на мозок. Проте вже сьогодні можна сказати, що ці швидкі "удари" схожі на те, як нікотин, алкоголь та кокаїн діють на весь наш організм.

У результаті вчені наполягають, що ультраперероблені продукти слід перекваліфікувати на наркотики, оскільки вони завдають такої ж шкоди здоров'ю людини та викликають залежність.

Зазначимо, що вчені не стали говорити про повну заборону пончиків, чипсів, пластівців та інших продуктів, проте вважають, що їхня реклама має виходити з такими ж позначками, як і реклама цигарок.

Раніше Фокус писав про те, що картопляні чипси зменшують розумові здібності дітей.