Зависимость с первого кусочка. Ученые назвали продукты, которые стоит приравнять к наркотикам

Исследование показывают, что некоторые продукты вызывают такую же зависимость, как и сигареты или кокаин.

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Пончики, пицца, хлопья, газированные напитки — все эти продукты чрезвычайно вкусны и также опасны для нашего здоровья. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что ультрапереработанные продукты можно смело ставить в один ряд с наркотиками и сигаретами — наносят вред организму и вызывают зависимость, пишет Daily Mail.

Группа исследователей во главе с доктором, профессором психологии Мичиганского университета Эшли Гирхардт пришли к выводу, что ультраперерботанные продукты, к которым относятся и чипсы, выпечка, конфеты, хлопья, пончики, газированные напитки и многое другое, содержат огромное количество искусственных ароматизаторов, консерваторов и подсластителей.

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Все это делает их чрезвычайно вкусными, но также калорийными, жирными, сахарными или солевыми, что повышает риск ожирения или развития ряда других заболеваний. В результате ученые пришли к выводу, что все это делает "вкусности" больше похожими на наркотики, ведь по сути они далеки от натуральных по вкусу и текстуре.

По словам профессора исследования поведения в отношении здоровья в Техническом университете Вирджинии Александры Дифеличантони, все эти продукты были отлично разработаны для доставки сахара и жиров в наш организм. Кроме того, они вызывают привыкание, наравне с сигаретами, алкоголем и наркотиками.

Исследования показывают, что в США, например, подобные продукты составляют порядка 50% всего рациона местных жителей. Они также становятся причиной развития ожирения, делают людей более подверженными риску развития рака, например колоректального и рака почек, болезни Альцгеймера и других. Регулярное употребление подобных продуктов приведет к повышению уровня сахара в крови, что в свою очередь обернется диабетом.

Ранее в сентябре ученые опубликовали шокирующие результаты исследования, в которых говорилось о повсеместном росте показателей раннего рака молочной и поджелудочной железы, а также толстой кишки — виновниками оказались эти продукты. Кроме того, бразильские исследователи пришли к выводу, что каждая пятая преждевременная смерть в этой стране также связана с обработанными продуктами.

Исследователи отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, как вредная пища влияет на мозг. Однако уже сегодня можно сказать, что эти быстрые "удары" похожи на то, как никотин, алкоголь и кокаин действуют на весь наш организм.

В результате ученые настаивают, что ультрапереработанные продукты следует переквалифицировать в наркотики, поскольку они наносят такой же вред здоровью человека и вызывают зависимость.

Отметим, что ученые не стали говорить о полном запрете пончиков, чипсов, хлопьев и других продуктов, однако считают, что их реклама должна выходить с такими же пометками, как и реклама сигарет.

Ранее Фокус писал о том, что картофельные чипсы уменьшают умственные способности детей.