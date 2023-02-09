Врятує від ампутації. Вчені знайшли спосіб зменшити ризик тромбозів у діабетиків другого типу

Команда з Астонського університету розробила точніший спосіб перевірки кровотоку в стопах у пацієнтів з діабетом 2 типу.

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Їхні результати з використанням лазерів дозволили підвищити точність виявлення крихітних змін у мікроциркуляції, які відбуваються у найдрібніших судинах системи кровообігу. Зміни кровотоку на цьому рівні можуть вплинути на те, чи буде тканина жити, чи загине, і люди з діабетом 2 типу можуть наражатися на ризик ампутації стопи через ускладнення з боку кровообігу, спричинені їх станом, пише The Engineer.

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Лазерна допплерівська флоуметрія (ЛДФ) зазвичай використовується для моніторингу кровотоку в шкірі, але цей метод ґрунтується на середніх значеннях кровотоку і не завжди точний. Дослідники запропонували новий підхід до обробки світлових сигналів ЛДФ, який є точнішим. Дослідження описано у книзі "Діагностика шкірних судинних ускладнень, виявлених за допомогою частотно-часового аналізу та розкладання спектру лазерного доплера".

Нині ЛДФ вимірює перфузію крові, яка є величиною, пропорційною до середнього об'єму крові, що протікає через середній об'єм тканини в середню одиницю часу. Новий метод поділяє сигнали ЛДФ, дозволяючи вимірювати кровотік у певній ділянці судинного русла, наприклад у капілярах чи венах.

За словами Астона, пропонований підхід має великий потенціал для включення до існуючих приліжкових та переносних пристроїв на основі ЛДФ для більш просунутої клінічної діагностики кровотоку та мікроциркуляції кровотоку.

Новий підхід пройшов випробування на здорових добровольцях та пілотні клінічні випробування на хворих цукровим діабетом шляхом нанесення зонда на їх шкіру. Відмічено, що новий метод показав значне підвищення діагностичної точності виявлення мікросудинних змін шкіри стоп у хворих на цукровий діабет 2 типу, а також вікових змін.

Дослідженням керували професор механіки, біомедичні та проєктування Ігор Меглінські та доктор Віктор Дремен з Астонського інституту фотонних технологій. "Ми раді, що знайшли точніший метод діагностики кровотоку в шкірі, який, як ми вважаємо, може допомогти людям з діабетом, — йдеться у заяві професора Меглінські. — У майбутньому цей метод може прокласти шлях до більш точної візуалізації кровотоку в мозку та інших біологічних тканинах".

Раніше Фокус писав про те, що нітрити з питної води здатні викликати діабет другого типу. Дослідники опублікували роботу про поширені небезпечні добавки та їх зв'язок із смертельним захворюванням.