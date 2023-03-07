Диабет и ожирение молодеют: все больше молодых людей страдают от этих проблем со здоровьем

Согласно недавно опубликованному исследованию, в котором приняли участие около 13 000 человек в возрасте от 20 до 44 лет, диабет и ожирение — два фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний — растут среди молодых людей в США.

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Распространенность диабета выросла с 3% до 4,1%, ожирение подскочило с 32,7% до 40,9%, согласно новому исследованию, в котором используются данные с 2009 по 2020 год. Результаты показывают "высокое и растущее бремя большинства сердечно-сосудистых факторов риска у молодых людей", — заявили авторы, Риши К. Вадхера, Рахул Аггарвал и Роберт В. Йе из Гарвардского медицинского университета. Авторы исследования объяснили, что их результаты подчеркивают необходимость активизации усилий общественного здравоохранения и клинических вмешательств, направленных на профилактические меры для молодых людей, пишет NPR.

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В дополнение к сердечным заболеваниям тенденции указывают на то, что все больше молодых людей подвержены большему риску сердечного приступа, инсульта и сердечной недостаточности — потенциально смертельных и пожизненных проблем со здоровьем, согласно исследованию.

Авторы предполагают, что скрининг младших возрастных групп на диабет может означать более раннюю диагностику и более быстрое лечение.

"Учитывая высокий уровень осложнений диабета, выявление и снижение риска у молодых людей может иметь последствия для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также других заболеваний, связанных с диабетом, таких как заболевания почек, инфекции и рака", — говорят они.

В исследовании также рассматривались общие показатели артериальной гипертензии, которые немного увеличились, но не достигли статистической значимости.

Но также и взрослые столкнулись со значительным ростом диабета и гипертонии, говорят авторы. По их мнению, причиной роста, вероятно, стали продукты с высоким содержанием натрия и ультрапереработанные продукты, а также социально-экономические барьеры, затрудняющие доступ к здоровой пище.

"Необходимы усилия общественного здравоохранения, учитывающие культурные и социальные особенности, для решения проблемы роста заболеваемости диабетом среди взрослых", — заявили они.

Авторы рекомендовали способы устранения пробелов в здоровье, в том числе: мероприятия под руководством фармацевтов в парикмахерских, крупномасштабные инициативы системы здравоохранения, направленные на выявление и лечение неконтролируемого артериального давления у молодых людей, более широкий доступ к первичной медико-санитарной помощи и больше зеленых зон для регулярных упражнений.

Ранее Фокус писал о том, что причина появления диабета не всегда в потреблении сахара. Ученые выяснили, что ген, ранее связанный с лейкемией, был тесно связан с нарушением выработки инсулина у диабетиков 2 типа.