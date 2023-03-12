Ученые назвали, сколько лет жизни потеряло человечество из-за ожирения: сумма впечатляет

Авторы исследования предлагают ввести профилактические и терапевтические стратегии на всеобщих уровнях, чтобы снизить нагрузку на глобальное здравоохранение, ведь показатели продолжают расти.

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Ученые решили исследовать вопрос такой проблемы как ожирение, а также подсчитали, сколько лет жизни человечество из-за этого потеряло. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Cell Metabolism.

По данным ВООЗ, не менее 13% всего взрослого населения планеты страдает от ожирения и это существенно сказывается не только на качестве и длительности жизни, но еще и приносит экономические убытки.

Среди самых популярных последствий проблемы с сердцем и сосудами, нагрузка на кости и вдобавок онкология.

Учеными было проанализировано не менее 9 тысяч исследований проведенные с 2000 по 2019 год в 162 странах мира. Особое внимание было уделено метаболическим заболеваниям: ожирению, гипертонии, диабета второго типа, высокому уровню холестерина и так далее.

"Наиболее значительное увеличение тяжести болезней наблюдалось в странах с высокими средними показателями дохода, уровня образования и рождаемости. Впрочем, тяжесть метаболических болезней растет во всем мире, пусть и неоднородно", — говорится в сообщении.

Исходя из данных, из-за проблем с лишним весом человечество потеряло 160 миллионов лет жизни. Ученые убеждены, что необходимо ввести эффективные профилактические и терапевтические стратегии на индивидуальном, общественном и национальном уровнях, которые учитывали бы региональные и социально-экономические данные. Это помогло бы снизить масштабы проблемы и нагрузку на глобальное здравоохранение.

Напомним, 7 марта портал NPR сообщал, что все больше молодых людей страдают от диабета и ожирения. Согласно недавно опубликованному исследованию, в котором приняли участие около 13 000 человек в возрасте от 20 до 44 лет, диабет и ожирение — два фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний — растут среди молодых людей в США.

11 января ученые объясняли, почему мужчины чаще страдают от ожирения. Новое исследование ученых проливает свет на механизмы, лежащие в основе более частой смертности мужчин от болезней, связанных с ожирением.