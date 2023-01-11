Повышенная мужская смертность. Ученые объясняют, почему мужчины чаще страдают от ожирения

Новое исследование ученых проливает свет на механизмы, лежащие в основе более частой смертности мужчин от болезней, связанных с ожирением.

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Поразительное исследование 2016 года показало, что мужчины в три раза чаще, чем женщины, умирают от болезней, связанных с ожирением. Исследование, в котором рассматривались данные о состоянии здоровья примерно четырех миллионов человек, не смогло дать никакого объяснения тому, почему мужчины с ожирением могут быть более уязвимы к преждевременной смерти, чем женщины с ожирением, пишет NewAtlas.

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Последние несколько лет команда исследователей из Йоркского университета пытается ответить на этот вопрос. В 2018 году исследователи обнаружили, что у самок мышей в новой жировой ткани образуется больше кровеносных сосудов, чем у самцов. Эта особенность женской жировой ткани была связана с более низким уровнем метаболических нарушений.

Новое исследование еще больше расширило понимание проблемы, изучая специфические эндотелиальные клетки у мышей, из которых состоят кровеносные сосуды в жировой ткани. Цель состояла в том, чтобы понять, какие половые генетические различия можно обнаружить в этих клетках.

Полученные данные выявили явные генетические различия между самцами и самками мышей, особенно в отношении генов, связанных с воспалением. Клетки кровеносных сосудов в жировой ткани мышей-самцов демонстрировали генетические маркеры, обуславливающие воспалительные свойства, которые не были обнаружены в тех же клетках мышей-самок.

"Было большим удивлением, насколько распространены процессы, связанные с воспалением, среди мужчин", — сказала Тара Хаас, ведущий исследователь проекта. "Другие исследования показали, что когда эндотелиальные клетки имеют такой воспалительный ответ, они очень дисфункциональны и не реагируют на раздражители должным образом".

Тайна стала еще более загадочной, когда исследователи посмотрели на поведение эндотелиальных клеток в лабораторных условиях. Удаленные из организма женские эндотелиальные клетки из жировой ткани делились быстрее, чем аналогичные клетки самцов.

"Даже когда мы извлекаем их из организма, где у них нет циркулирующих половых гормонов или других факторов, мужские и женские эндотелиальные клетки все равно ведут себя совершенно по-разному", — добавил Хаас.

Исследователи предполагают, что эта разница в эпигенетических характеристиках эндотелиальных клеток у мужчин и женщин может объяснить половые различия в заболеваниях, связанных с ожирением. Однако до сих пор неясно, что именно может быть причиной этих фундаментальных клеточных различий в жировой ткани между самцами и самками животных.

"Это не просто вопрос, связанный с ожирением — я думаю, что это гораздо более широкая концептуальная проблема, которая также включает в себя здоровое старение", — сказал Хаас. "Одним из следствий наших выводов является то, что будут ситуации, когда лечение, идеальное для мужчин, не будет идеальным для женщин, и наоборот".

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