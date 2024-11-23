Бабуся, яка з'їдає 5400 яєць на рік, назвала свій реальний вік: їй ніхто не вірить (фото)

Жінка навіть бере цю закуску з собою на романтичні побачення, аби не бути голодною й сумлінно дотримуватися режиму.

Бабуся двох онуків Андреа Саншайн з Великої Британії має настільки молодий вигляд, що люди часто не можуть повірити, коли дізнаються про її справжній вік — 55 років. Вона регулярно потрапляє в заголовки ЗМІ завдяки своїм порадам з фітнесу та бурхливому особистому життю, пише видання The Sun.

Серед іншого Андреа розповіла, що з'їдає 5400 яєць на рік (15 на день або на місяць), аби залишатися у відмінній фізичній формі. Жінка навіть бере цю закуску з собою на побачення, аби не бути голодною й сумлінно дотримуватися режиму.

"Чоловіки, коли це бачать, то просто сміються, як і більшість людей. Втім, ставляться з розумінням, бо переважно також активно займаються спортом. Ніхто ніколи не скаржився на запах. Думаю, що декого з них це навіть заводить", — розповіла інфлюенсерка.

Жінка бере закуску з собою на побачення Фото: Andréa Sunshine

Попри те, що британка їсть яйця тричі на день й витрачає на це колосальні 2 700 фунтів стерлінгів щороку, вона досі одержима цим продуктом.

"Я їм їх вранці, після спортзалу та перед сном, але досі не розлюбила. Під час менопаузи відчувала сильне здуття живота, крім того, була підвищена кислотність шлунка, саме тому вирішила подвоїти кількість спожитих яєць і це мені допомогло", — зізнається бабуся, яка живе в Лондоні.

Саншайн продовжує відвідувати спортзал по вісім годин на день, змушуючи чоловіків, навіть удвічі молодших, захоплюватися її тілом. Жінка каже, що залицяльники, коли бачать її з 28-річною дочкою, то сприймають як сестер.

Андреа їсть яйця тричі на день Фото: Andréa Sunshine

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

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