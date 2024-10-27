Чоловік щодня протягом 30 років їв лапшу швидкого приготування: що з ним сталося (фото)

Нещодавно гурман працевлаштувався як професійний кулінарний критик: він регулярно виступає на телебаченні та дуже активний у соціальних мережах, відповідаючи на запитання людей, а також публікуючи огляди та рейтинги.

Related video

65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма. Про це пише видання Oddity Central.

Лапша швидкого приготування — дуже популярна страва в Японії. Існують сотні різних видів: від дешевих варіантів, які можна знайти в місцевих продуктових магазинах, до вишуканих — зі смачними начинками, такими як м'ясо та овочі.

Одного дня Ояма покинув традиційну роботу, щоб присвятити себе улюбленій справі. Гурман стверджує, що за останні 30 років з'їдав щонайменше одну порцію лапши вдень, загалом це понад 10 000 чашок. Через дивне захоплення його навіть прозвали "королем" їжі швидкого приготування.

У 1995 році Сокусекісай виграв телевізійне шоу TV Tokyo's Instant Noodle Championship, де в учасників перевіряли знання про локшину швидкого приготування. Перемога принесла японцю статус знаменитості й можливість запрошення на різноманітні публічні заходи.

Локшина швидкого приготування Фото: TV Champion Goku Kiwami Cup

А в 2018 році Ояма підкорив суддів шоу Goku Kiwami Cup Ramen Arrangement King, присвяченому вдосконаленню страви шляхом внесення невеликих корективів. Гравці обирали свій улюблений рецепт, а потім додавали інші інгредієнти, щоб зробити його кращим.

Нещодавно Сокусекісай працевлаштувався як професійний критик лапши швидкого приготування: він регулярно виступає на телебаченні та дуже активний у соціальних мережах, відповідаючи на запитання людей, а також публікуючи огляди та рейтинги найпопулярніших видів цієї страви.

Варто зазначити, що японська локшина швидкого приготування дуже відрізняється від дешевої вермішелі, яка популярна в Україні, адже туди інколи додають справжнє м'ясо та овочі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 41-річну Ніну Манро з Австралії, яка почала випивати по чотири літри води на день. Жінці здавалося, що це допоможе швидше стати на ноги, а натомість потрапила до лікарні.

А от 25-річна матір-одиначка Стейсі А'Хірн з Блеквуда, що у Великій Британії, змушена фактично цілодобово стежити за своєю 3-річною донькою Вінтер, яка страждає від рідкісного розладу, через що намагається з’їсти неїстівні речі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.